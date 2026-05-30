اخلاقی: زیرساخت های بخش ارم تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی صبح شنبه در بازدید از روند اجرایی ساختمان جدید بخشداری ارم اظهار کرد: احداث ساختمان جدید بخشداری ارم با این وسعت و امکانات، گامی مهم در راستای ارتقای زیرساخت‌های اداری و تسهیل در خدمت‌رسانی به شهروندان عزیز این بخش است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر با تأکید بر افتتاح این پروژه در هفته دولت سال جاری، تصریح کرد: با توجه به حجم عملیات باقی‌مانده، ضرورت دارد پیمانکار با شتاب بیشتری نسبت به تکمیل بخش‌های نازک‌کاری، تأسیسات و محوطه‌سازی اقدام کند

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی پروژه، تاکید کرد: در استانداری تمام توان خود را برای تأمین به‌موقع اعتبارات به کار خواهیم بست.

وی افزود: ساختمانی با ۱۵ اتاق در دو طبقه و ۸۸۰ مترمربع زیربنا، فضایی درخور و شایسته برای استقرار بخشداری و ارائه خدمات مطلوب به مردم فراهم خواهد کرد و انتظار داریم با تجهیز کامل، این مجموعه تا پایان هفته دولت آماده بهره‌برداری شود.

تحول در کیفیت خدمات‌رسانی به مردم

بخشدار ارم نیز در این بازدید با قدردانی از نگاه ویژه مسئولان به توسعه زیرساخت‌های بخش ارم، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این حمایت‌ها، ساختمان جدید بخشداری در موعد مقرر به بهره‌برداری رسیده و تحولی در کیفیت خدمات‌رسانی به مردم این منطقه ایجاد شود.

سیدحسین جعفری افزود: این ساختمان در دو طبقه و با زیربنایی به وسعت ۸۸۰ مترمربع در حال احداث است که پس از تکمیل، ۱۵ اتاق مجهز را برای ارائه خدمات اداری و مدیریتی به مردم بخش ارم در خود جای خواهد داد.

با بهره‌برداری از این پروژه، تمامی واحدهای اداری بخشداری ارم در فضایی استاندارد، متمرکز و متناسب با شأن مردم این بخش مستقر خواهند شد.