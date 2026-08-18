به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری بعد از ظهر سه شنبه دربازدیدی از دهیاری‌های رودفاریاب، جمیله و پرگانک، بر لزوم کسب درآمد پایدار برای دهیاری‌ها تأکید کرد.

بخشدار ارم در این بازدید با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی و نوسانات ناشی از تخصیص ارزش افزوده، اظهار کرد: وابستگی ۱۰۰ درصدی دهیاری‌ها به اعتبارات ارزش افزوده پذیرفتنی نیست؛ دهیاران باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، جذب سرمایه‌گذار و فعال‌سازی پروژه‌های مشارکتی، منابع درآمدی جدید و پایداری برای دهیاری تعریف کنند.

جعفری همچنین تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی محترمانه به مردم را از مهم‌ترین وظایف دهیاری‌ها دانست و تصریح کرد: دهیاری خانه مردم است و نحوه برخورد دهیاران و کارکنان با شهروندان باید به‌گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی به مدیریت روستایی افزایش یابد.

حضور به‌موقع دهیاران در محل کار در وقت اداری

جعفری بر ضرورت حضور منظم و به‌موقع دهیاران در ساعات اداری تأکید کرد و غیبت یا تأخیر بدون هماهنگی را پذیرفتنی ندانست. مقرر شد نظارت بر این موضوع به‌صورت مستمر ادامه یابد.

پایش تصویری

وضعیت دوربین‌های مداربسته و امکان پایش تصویری دهیاری‌ها بررسی شد و بخشدار ارم خواستار رفع نواقص سخت‌افزاری و ارتقای پوشش تصویری برای افزایش شفافیت و امنیت اداری شد.

وی ضمن بازدید از طرح‌های آماده کلنگ‌زنی و افتتاح در هفته دولت بر تسریع در تکمیل و آماده‌سازی آنها برای بهره‌برداری تأکید کرد.

بازدید از شعب انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی

بخشدار ارم از مکان‌های در نظر گرفته‌شده برای شعب اخذ رأی بازدید کرد و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، وضعیت ارتباطات، برق، سرمایش/گرمایش و دسترسی مردم را مورد ارزیابی قرار داد.

وی بر فراهم‌سازی شرایط مناسب برای برگزاری انتخاباتی سالم، امن و پرشور تأکید کرد.

بررسی طرح‌های نیمه‌تمام

طرح‌های نیمه‌تمام روستاهای مذکور بررسی و مقرر شد دهیاران با اولویت‌بندی، نسبت به پیگیری اعتبارات و تکمیل پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا اقدام کنند.

جعفری بر لزوم ثبت و هماهنگی مرخصی و مأموریت دهیاران مطابق ضوابط تأکید کرد و گفت: هرگونه غیبت باید با اطلاع قبلی و تعیین جانشین مشخص انجام شود تا خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.