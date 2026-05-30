مدیرکل تعزیرات بوشهر: قاچاقچی دام زنده محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی حسینی با اشاره به پرونده اخیر رسیدگی شده در حوزه قاچاق دام اظهار کرد: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دیر، پرونده قاچاق ۸۰ رأس دام زنده به ارزش ۲۶ میلیارد ریال را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: این شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی و مجوزهای حمل از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر درباره جزئیات حکم صادره تصریح کرد: بر اساس رأی صادره، علاوه بر ضبط کامل دام‌های زنده کشف شده به نفع دولت، متخلف به پرداخت ۲۶ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم شد.

حسینی در ادامه با بیان اینکه قانون در خصوص وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق صراحت دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ارزش خودروی کامیون حامل دام‌ها بیش از ارزش کالا برآورد شده بود، معادل ارزش ریالی کالا نیز به جریمه نهایی اضافه شد؛ بر این اساس متخلف در مجموع به پرداخت ۵۲ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

وی یادآور شد: این پرونده با گزارش دقیق پلیس آگاهی شهرستان دیر پیرامون کشف این محموله از یک دستگاه کامیون تشکیل شده بود که جهت رسیدگی و صدور حکم قانون به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر تداوم نظارت‌های میدانی گفت: تعزیرات حکومتی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، فضای استان را برای قاچاقچیان و کسانی که با گران‌فروشی و احتکار قصد اخلال در بازار را دارند، ناامن خواهد کرد.