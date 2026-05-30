به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ناصری در ستاد تنظیم بازار کوهدشت با تأکید بر ضرورت ارتقای سازوکارهای نظارتی، اظهار داشت: نظارت بر بازار باید دقیقتر شود و برای راستیآزمایی قیمتها، از شهرهای همجوار نیز استعلام و قیمتگیری انجام گیرد.
وی افزود: باید یک با هم بودن به معنای واقعی را محقق کنیم و رویه کار نظارت بر بازار را تغییر دهیم.
فرماندار کوهدشت همچنین از معرفی جواد حسنزاده بهعنوان نماینده ویژه و تامالاختیار فرماندار در تنظیم بازار خبر داد و تصریح کرد: ایشان باید در کنار تیمهای بازرسی، بدون وقفه و شبانهروزی پایکار باشد.
ناصری با اشاره به نقش ظرفیتهای مردمی و نهادی در بهبود وضعیت بازار، تصریح کرد: از ظرفیت بسیج در زمینه تنظیم بازار نباید غافل شد؛ این ظرفیت بهخوبی میتواند اثرگذار باشد.
وی با قدردانی از همراهی دستگاههای مسئول در حوزه نظارت و برخورد با تخلفات بازار، گفت: وحدت و انسجامی که در شهرستان وجود دارد کمنظیر است. از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، مجموعه دستگاه قضایی و همچنین تعزیرات حکومتی که در حوزه بازار کم نگذاشتهاند و همواره پایکار بودهاند، تقدیر و تشکر میکنیم.
فرماندار کوهدشت با بیان اینکه خروجی ستاد تنظیم بازار با سایر جلسات اداری متفاوت است، گفت: تنظیم بازار نماینده یک دستگاه نیست، بلکه مجموعهای از دستگاههای مختلف را در بر میگیرد. اینکه گفته شود تنظیم بازار هیچ خروجی ندارد، بیانصافی است و بایستی در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو باشیم. ما ادعای معجزه نداریم، اما خداوند شاهد است کمکاری نکردهایم.
ناصری، افزود: کسی منکر گرانی و تورم نیست، اما با گرانفروشی برخورد میشود و باید تلاش کنیم به نقطه مطلوب برسیم. باید تلاش کنیم با سازوکار جدید و همافزایی دستگاهها، امکان رسیدن به شرایط بهتر فراهم شود و در این راستا نیز طرح ضربتی کارگروه تنظیم بازار تا اعلام پیروزی جنگ باقوت ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره بهضرورت ورود جدی به بازار عرضه مرغ، گفت: بایستی جهاد کشاورزی کوهدشت تا یک هفته آتی سازوکاری برای فعالیت و مدیریت مرغداریها فراهم کنند و گزارش مربوطه را اعلام کند.
نظر شما