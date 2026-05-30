۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

۲ کشته در پی آتش‌سوزی هتل در تفرجگاه ساحلی بلغارستان

وزارت کشور بلغارستان روز شنبه اعلام کرد که دو تکنسین در پی آتش‌سوزی در هتلی در تفرجگاه ساحلی سانی بیچ بلغارستان در دریای سیاه جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز، وزارت کشور بلغارستان در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که آتش‌سوزی در یک اتاق خدمات رخ داد که چهار کارمند یک پیمانکار خارجی در حال تعمیر سیستم تهویه مطبوع بودند.

سه نفر از آنها موفق شدند از طریق درب بالکن فرار کنند، اما نفر چهارم نتوانست فرار کند و کشته شد. این وزارتخانه اعلام کرد که او مردی ۵۱ ساله بوده است.

علاوه بر این، یک شهروند ۶۴ ساله اوکراینی که به عنوان کارمند تعمیر و نگهداری در هتل کار می‌کرد و در نزدیکی اتاق‌های آتش گرفته بود، بعد از انتقال به بیمارستان، درگذشت.

آتش بعداً توسط آتش نشانان سرویس ایمنی آتش نشانی و حفاظت مدنی منطقه خاموش شد. تحقیقات هنوز در حال انجام است.

