توقیف اموال در قوه قضاییه از ۴۰۰ روز به چند کلیک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در سنوات گذشته فرآیند شناسایی و توقیف اموال اشخاص بر اساس گزارش بانک مرکزی، در برخی پرونده‌ها تا ۴۰۰ روز به طول می‌انجامید که این وضعیت می‌توانست زمینه انتقال یا پنهان‌سازی اموال و اطاله دادرسی را فراهم کند؛ اما امروز با سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)، مقام قضایی تنها با چند کلیک و از طریق دسترسی برخط به اطلاعات مراجع مختلف، می‌تواند تصمیمات لازم را با سرعت و دقت بیشتری اتخاذ کند. این تحول، تنها یک پیشرفت فناورانه نیست؛ بلکه تجلی عدالت هوشمند و داده‌محور در خدمت صیانت از حقوق مردم است.

پیش از این، معاون اول قوه قضاییه از کاهش زمان استعلامات وضعیت مالی افراد به کمتر از یک دقیقه با بهره‌گیری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه خبر داده بود.