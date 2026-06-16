به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با انتشار تصویری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: در مسیر تحقق عدالت هوشمند و در اجرای تأکیدات ریاست قوه قضاییه، بهزودی امکان استعلام وضعیت ممنوعالخروجی ناشی از احکام و اقدامات قضایی فراهم خواهد شد تا گامی دیگر برای افزایش شفافیت، آگاهیبخشی به شهروندان و پیشگیری از بروز مشکلات غیرمنتظره از سوی عدلیه هوشمند برداشته شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از فراهم شدن امکان استعلام وضعیت ممنوعالخروجی ناشی از احکام و اقدامات قضایی در آینده نزدیک خبر داد.
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