نشست تخصصی معرفی رشته امنیت سایبری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، به همت اداره کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان، نشست تخصصی «معرفی رشته امنیت سایبری» (Cybersecurity) با هدف آشنایی دانشجویان و علاقه‌مندان با حوزه‌های نوظهور و آینده‌دار علمی برگزار شد.

زهره نجفی مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان در این خصوص گفت: نشست تخصصی «معرفی رشته امنیت سایبری» با هدف افزایش آگاهی نسبت به اهمیت روزافزون امنیت اطلاعات، معرفی فرصت‌های تحصیلی و بازار کار در حوزه رمزنگاری و امنیت سایبری، و همچنین تبیین مسیرهای ورود به این عرصه تخصصی برگزار شد و با استقبال علاقه‌مندان همراه بود.

مدیرکل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان اظهار کرد: برگزاری این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در آشنایی دانشجویان و دانش‌آموختگان با ظرفیت‌ها و فرصت‌های علمی و حرفه‌ای رشته‌های نوظهور و بین‌رشته‌ای ایفا کند.

نجفی ادامه داد: اداره کل امور دانش‌آموختگان در ادامه سلسله نشست‌های معرفی رشته‌های نوظهور، راهبردی و علوم بین‌رشته‌ای، نشست دیگری را با موضوع آشنایی با فرصت‌های تحصیلی، بازار کار و اهمیت رشته «بیوانفورماتیک از منظر علوم کامپیوتر» برگزار می‌کند.

وی تصریح کرد: این نشست روز ۱۰ خردادماه ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند https://class.saorg.ir/rooms/۸p۱-ue۰-ovf-zcm/join در این نشست شرکت کنند.

مدیرکل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نشست‌ها زمینه آشنایی بیشتر دانشجویان و علاقه‌مندان با حوزه‌های علمی نوین، راهبردی و مورد نیاز کشور را فراهم سازد.