۵۱ کیلو تریاک در نایین کشف شد؛دستگیری ۳ قاچاقچی

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های تشدید مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات مجرمانه، به سرنخ‌هایی از فعالیت سه قاچاقچی مواد مخدر در یکی از محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی شهرستان دست یافتند.

وی افزود: پس از شناسایی خودروی مورد استفاده متهمان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت و تیم عملیاتی پلیس در یک اقدام هدفمند و غافلگیرانه، خودروی کامیون حامل مواد مخدر را متوقف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۵۱ کیلو و ۲۸۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود، کشف کنند. در این عملیات، سه متهم نیز دستگیر و خودروی حامل مواد مخدر توقیف شد.

براهیمی با اشاره به تداوم برخوردهای اطلاعات‌محور و عملیاتی پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: پلیس با جدیت کامل، مقابله با شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر را دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را به خطر بیندازند.

وی گفت: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین با تأکید بر اهمیت همکاری مردم با پلیس خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.