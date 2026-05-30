جهش ۷۹ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازار نقدی بورس امروز در ساعت ۱۳:۳۲ بسته شد و شاخص کل با رشد ۷۹ هزار و ۷۲۵ واحدی به رقم ۴ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۷۶ واحد رسید.

همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۷ هزار و ۷۹۶ واحدی در سطح یک میلیون و ۱۰۱ هزار و ۲۸۶ واحد ایستاد که نشان‌دهنده رشد عمومی قیمت‌ها در میان نمادهای بورسی است.

بر پایه این گزارش، ارزش بازار به ۱۲۳,۱۸۲,۲۱۹.۸۷۳ میلیارد ریال رسید. همچنین تعداد معاملات ثبت‌شده ۲۸۵ هزار و ۷۴ مورد بود و ارزش معاملات نیز ۱۷۷,۱۵۳.۸۲۹ میلیارد ریال اعلام شد.

حجم معاملات امروز بازار سهام نیز به ۲۹.۵۳۳ میلیارد سهم رسید تا بورس تهران روزی پررونق و مثبت را پشت سر بگذارد.