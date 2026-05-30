جلسه وبیناری مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی ، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه ویژه صحن برای بررسی مسائل حوزه راه و مسکن خبر داد.



گودرزی با اعلام اینکه این جلسه فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود، تصریح کرد: نشست صحن به صورت وبینار (ویدئوکنفرانس) برگزار خواهد شد و وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه حضور خواهد داشت.