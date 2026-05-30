به گزارش خبرنگار مهر؛ علی‌اصغر ذاکری، پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان کرمان گفت: فرآیند عملیاتی شدن پروژه کلان نیروگاه خورشیدی متمرکز (CSP) در استان کرمان آغاز شد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه افزود: این نیروگاه که با ظرفیت هزار مگاوات احداث خواهد شد، و در زمره طرح‌های کم‌نظیر کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دارد و می‌تواند جایگاه استان کرمان را به‌عنوان قطب اصلی تولید برق پاک در کشور تثبیت کند.

ذاکری، با بیان اینکه فناوری CSP نسبت به نیروگاه‌های فتوولتائیک، دانشی پیشرفته‌تر و متفاوت در سطح جهانی محسوب می‌شود، تصریح کرد: اجرای چنین پروژه‌ای نیازمند تعامل و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است و در همین راستا، مدیریت ارشد استان کرمان آمادگی کامل دارد تا تمامی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و از طریق کارگروه تخصصی نیروگاه‌های تجدیدپذیر مرتفع سازد.

معاون استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در روند بهره‌برداری از پروژه‌های انرژی پاک تأکید کرد و افزود: در مناطق و پهنه‌هایی که چندین سرمایه‌گذار اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند، اولویت بهره‌برداری و اتصال به شبکه سراسری، با پروژه‌هایی است که با سرعت عمل بالاتر به مرحله اجرا رسیده باشند.

بر اساس این گزارش، با تکمیل مراحل مقدماتی و تأمین زیرساخت‌های لازم، عملیات احداث این نیروگاه در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد که نویدبخش جهش کرمان در بهره‌مندی از فناوری‌های نوین انرژی است.