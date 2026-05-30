۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

ذاکری: کرمان قطب انرژی‌های پاک ایران می‌شود

کرمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تصویب و فراهم‌سازی مقدمات احداث نخستین نیروگاه خورشیدی متمرکز (CSP) کشور با ظرفیت هزار مگاوات، در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی‌اصغر ذاکری، پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان کرمان گفت: فرآیند عملیاتی شدن پروژه کلان نیروگاه خورشیدی متمرکز (CSP) در استان کرمان آغاز شد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه افزود: این نیروگاه که با ظرفیت هزار مگاوات احداث خواهد شد، و در زمره طرح‌های کم‌نظیر کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دارد و می‌تواند جایگاه استان کرمان را به‌عنوان قطب اصلی تولید برق پاک در کشور تثبیت کند.

ذاکری، با بیان اینکه فناوری CSP نسبت به نیروگاه‌های فتوولتائیک، دانشی پیشرفته‌تر و متفاوت در سطح جهانی محسوب می‌شود، تصریح کرد: اجرای چنین پروژه‌ای نیازمند تعامل و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است و در همین راستا، مدیریت ارشد استان کرمان آمادگی کامل دارد تا تمامی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و از طریق کارگروه تخصصی نیروگاه‌های تجدیدپذیر مرتفع سازد.

معاون استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در روند بهره‌برداری از پروژه‌های انرژی پاک تأکید کرد و افزود: در مناطق و پهنه‌هایی که چندین سرمایه‌گذار اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند، اولویت بهره‌برداری و اتصال به شبکه سراسری، با پروژه‌هایی است که با سرعت عمل بالاتر به مرحله اجرا رسیده باشند.

بر اساس این گزارش، با تکمیل مراحل مقدماتی و تأمین زیرساخت‌های لازم، عملیات احداث این نیروگاه در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد که نویدبخش جهش کرمان در بهره‌مندی از فناوری‌های نوین انرژی است.

کد مطلب 6844772

