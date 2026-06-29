به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، ظهر دوشنبه در نشست بررسی چالشهای تأمین انرژی واحدهای صنعتی استان کرمان، بر اولویتبخشی به حمایت از تولید و تسهیل فعالیت بخش خصوصی توسط مدیریت ارشد استان کرمان تأکید کرد.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی استان کرمان نسبت به صنعت، اظهار داشت: حمایت از تولید و تقویت سرمایهگذاری، از مهمترین اولویتهای ما در مسیر توسعه اقتصادی است و تمامی ظرفیتهای اجرایی استان برای پشتیبانی از این بخش بهکار گرفته خواهد شد.
ضرورت خود تأمینی و مدیریت مصرف برق
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه انرژی، اصلاح الگوی مصرف را راهکاری اجتنابناپذیر برای حفظ پایداری شبکه برق دانست و گفت: مدیریت مصرف برق، ضرورتی راهبردی برای عبور از شرایط کنونی است.
معاون اقتصادی استانداری با تأکید بر نقش صنایع بزرگ، خواستار حرکت به سمت خودتأمینی شد و گفت: واحدهای تولیدی باید در چارچوب قوانین، نسبت به ایجاد زیرساختهای تولید برق از جمله احداث نیروگاههای اختصاصی اقدام کنند تا با کاهش فشار بر شبکه سراسری، سهم مؤثری در پایداری شبکه داشته باشند.
سالاری، با اشاره به مسئولیت متقابل طرفین، تصریح کرد: دستگاههای متولی، به ویژه صنعت برق، موظف به تسهیل فعالیتهای تولیدی هستند و در مقابل، تولیدکنندگان نیز باید با رعایت الزامات مصرف و توسعه زیرساختهای تولید انرژی، در مدیریت ناترازی برق همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: رعایت اصول صرفهجویی در کنار حمایت از تولید، برای جلوگیری از بروز اختلال در اشتغال و چرخه اقتصادی استان کرمان امری ضروری است.
حمایت از سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان ادامه داد: مدیریت استان کرمان از هرگونه سرمایهگذاری مؤثر در توسعه زیرساختهای انرژی حمایت میکند تا با تقویت ظرفیتهای تولید برق، زمینه پایداری تولید و استمرار رشد اقتصادی این استان بیش از پیش فراهم شود.
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