به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌ هرندی، ظهر شنبه درنشست بررسی وضعیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی استان کرمان، ضمن تأکید برضرورت پایبندی به برنامه‌های زمان‌بندی، از ظرفیت‌سازی‌های جدید در این حوزه خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این ۳۴ مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شده بود، افزود: با افتتاح پروژه‌های پیش‌رو در مردادماه، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بهره‌برداری‌شده در استان کرمان به ۱۲۴ مگاوات خواهد رسید که این میزان نشان‌دهنده پیشرفت ۱۷ درصدی استان در مسیر تحقق هدف ۶۸۶ مگاواتی خود تا سال ۱۴۰۵ است.

ذاکری‌هرندی، با تأکید بر لزوم جلوگیری از هرگونه تأخیر در اجرای طرح‌ها، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی را موظف دانست تا پروژه‌ها را دقیقاً مطابق برنامه پیش ببرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان همچنین در راستای رفع چالش‌های موجود، اعلام کرد: مدیریت استان کرمان برای رفع موانع اجرایی آمادگی کامل دارد و در صورت نیاز، شخصاً برای پیگیری مسائل کلیدی در تهران حضور خواهد یافت تا روند توسعه انرژی خورشیدی بدون وقفه ادامه یابد.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: روند بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید نیروگاهی در ماه‌های آتی نیز تداوم خواهد داشت و قرار است از مردادماه به بعد، ماهانه بخشی از نیروگاه‌های جدید آماده افتتاح و وارد شبکه برق شوند.