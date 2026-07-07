آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۳۷ مگاواتی در شهرستان بم

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان عصر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۳۷ مگاواتی پایا انرژی شهرستان بم که با سرمایهگذاری ۵ هزار میلیارد ریالی و مشارکت سرمایهگذاران خارجی احداث می شود با اشاره به ظرفیتهای شرق استان کرمان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: شرق کرمان یکی از مستعدترین مناطق این استان برای توسعه انرژی خورشیدی است و برنامهریزی مناسبی برای توسعه این ظرفیتها، بهویژه در شهرستان بم، انجام شده است.
وی افزود: در شهرستان بم برای احداث یک هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مجوز و سرمایهگذاری پیشبینی شده و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۳۷ مگاواتی پایا انرژی، گام مهمی در مسیر تحقق این برنامهها محسوب میشود.
طالبی، با بیان اینکه پیشبینی میشود این نیروگاه تا بهمنماه سال جاری به بهرهبرداری برسد، اظهار کرد: با تمهیدات و هماهنگیهای انجامشده در سطح استان و کشور، کرمان در آینده نزدیک بالاترین میزان تولید و اتصال برق خورشیدی به شبکه سراسری را در کشور خواهد داشت.
استاندار کرمان ادامه داد: امیدواریم با تداوم همکاریها و حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی، زمینه تثبیت جایگاه نخست استان کرمان در تولید و استفاده از برق خورشیدی کشور فراهم شود.
وی همچنین از حمایت دولت در توسعه نیروگاههای خورشیدی خبر داد و گفت: دولت از طریق اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل، از اجرای پروژههای نیروگاه خورشیدی حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
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