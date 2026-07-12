به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکریهرندی، ظهر یکشنبه در حاشیه کارگروه رسیدگی به طرحهای پیشنهادی میراث فرهنگی، بر جایگاه ممتاز استان کرمان در حوزه میراث تاریخی تاکید کرد و گفت: بافتهای تاریخی و آثار ارزشمند استان کرمان، بخشی جداییناپذیر از هویت تمدنی کرمان هستند که حفاظت و بهرهبرداری صحیح از آنها میتواند زمینهساز توسعه گردشگری و شکوفایی اقتصادی باشد.
وی با اشاره به چالشهای موجود، افزود: توسعه گردشگری مستلزم رفع موانع سرمایهگذاری و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی است.
وی ادامه داد: در نشست اخیر، طرحهای گردشگری و مسائل اجرایی مرتبط با آنها بهصورت تخصصی بررسی و تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای پروژهها اتخاذ شد.
تمرکز بر احیای قلعهها و کاروانسراهای تاریخی
معاون امور عمرانی استانداری کرمان، ساماندهی و مرمت مجموعههایی همچون قلعه اردشیر، قلعه دختر، پنج کاروانسرای تاریخی و بازار قلعه محمود را از محورهای اصلی برنامههای اجرایی استان کرمان برشمرد.
ذاکری هرندی، تصریح کرد: این بناها ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به کانونهای جذب گردشگر و توسعه اقتصادی شهر کرمان دارند.
وی در خصوص وضعیت قلعه دختر، اعلام کرد: مقرر شده است شهرداری کرمان پس از آزادسازی بخشهای مورد تأیید ادارهکل میراث فرهنگی، حداکثر تا پایان مهرماه، طرح اجرایی را نهایی کند تا همزمان با آزاد سازی، زمینههای جذب منابع مالی و سرمایهگذار بخش خصوصی نیز فراهم شود.
معاون امور عمرانی استانداری کرمان همچنین بر طراحی فضای پیرامونی این مجموعه با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی جهت تبدیل آن به فضایی شایسته برای گردشگران و شهروندان تأکید کرد.
تشکیل کمیته فنی و نقش موقوفات
وی همچنین از تشکیل یک کمیته فنی با محوریت دفتر فنی استانداری برای پیگیری مستمر اجرای مصوبات مربوط به احیای پنج کاروانسرای تاریخی و بازار قلعه محمود خبر داد.
ذاکریهرندی، با اشاره به نقش کلیدی اداره کل اوقاف و امور خیریه در احیای بافتهای تاریخی، خواستار مشارکت فعال این نهاد و سرمایهگذاران در طرحهای مرمتی شد.
وی افزود: تبدیل به احسن املاک وقفی، علاوه بر حفظ نیت واقفان، میتواند منجر به افزایش بهرهوری اقتصادی موقوفات و رونق گردشگری در شهرهای تاریخی استان از جمله کرمان، بم، رفسنجان و سیرجان شود.
وی تأکید کرد: جبران کاستیهای گذشته در حوزه میراث فرهنگی، نیازمند همدلی دستگاههای اجرایی، تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع اداری برای صیانت از اصالت بافتهای تاریخی است.
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