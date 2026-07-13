به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر ذاکریهرندی، در نشست بررسی مشکلات حوزه مخابرات شهرستان سیرجان، با اشاره به چالشهای ناشی از فرسودگی باتری سایتهای مخابراتی و قطعیهای مکرر برق اظهار کرد: ایجاد مرکز تعمیرات و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی جنوبشرق کشور در کرمان به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است تا فرآیند تعمیر و تأمین تجهیزات مورد نیاز اپراتورها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی همراهی لازم را داشته باشند، خواستار همکاری شهرداری سیرجان در اجرای پروژه توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسبوکارها (FTTH) شد.
ذاکری، افزود: ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز باید تعامل مؤثرتری با شهرداریهای استان برای پیشبرد پروژههای ارتباطی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با انتقاد از کمبود پوشش تلفن همراه در برخی نقاط این استان گفت: مردم انتظار دریافت خدمات مطلوب دارند و نباید مشکلات موجود کتمان یا از مسئولیتها شانه خالی شود.
وی ادامه داد: مردم کرمان با وجود نجابت و صبوری، شایسته بهترین خدمات هستند و نباید سکوت آنان موجب کاهش توجه به مطالباتشان شود.
ذاکریهرندی، همچنین بر ضرورت تأمین زمین مورد نیاز برای نصب سایتهای مخابراتی از طریق فضاهای سبز و اراضی در اختیار شهرداریها تأکید کرد و گفت: از نظر علمی نصب دکلهای مخابراتی در چارچوب ضوابط، تهدیدی برای سلامت شهروندان محسوب نمیشود و باید با اطلاعرسانی صحیح، زمینه توسعه زیرساختهای ارتباطی فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه اپراتورهای تلفن همراه باید نگاه خدماتمحور داشته باشند، اظهار کرد: ایرانسل، همراه اول و سایر اپراتورها نباید صرفاً با نگاه درآمدی فعالیت کنند، بلکه هدف اصلی آنان باید خدمترسانی به مردم باشد.
تشکیل کمیته فنی برای پایش هفتگی مشکلات ارتباطی
معاون عمرانی استاندار کرمان از تشکیل کمیته فنی ویژه برای بررسی وضعیت آنتندهی در استان خبر داد و گفت: این کمیته با حضور نمایندگان استانداری، ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت ارتباطات زیرساخت، معاونان فرمانداران شهرستانها مربوطه تشکیل میشود و به صورت هفتگی وضعیت پوشش ارتباطی شهرها و روستاهای استان را بررسی خواهد کرد.
وی افزود: سیرجان به عنوان نخستین اولویت این کمیته تعیین شده و تمامی نقاط دارای ضعف پوشش تلفن همراه باید به صورت مستمر رصد و برای رفع مشکلات آنها اقدام شود.
ذاکریهرندی، با اشاره به سهم بالای سیرجان در درآمدهای حوزه مخابرات تصریح کرد: قابل قبول نیست شهرستانی که از پردرآمدترین مناطق مخابراتی استان است، همچنان در برخی شهرها و روستاهای خود با مشکل آنتندهی مواجه باشد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی مردم از مسئولان انتظار پاسخگویی و اقدام عملی دارند و هرگونه کمکاری در حوزه خدمات ارتباطی پذیرفتنی نیست.
پوشش تلفن همراه مهمترین مطالبه مردم است
در ادامه این نشست، فرماندار سیرجان نیز پوشش تلفن همراه را یکی از مهمترین محورهای نارضایتی شهروندان عنوان کرد و گفت: ضعف آنتندهی در برخی نقاط شهرستان به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده و این موضوع علاوه بر خدمات روزمره، از منظر امنیتی و مدیریت بحران نیز اهمیت ویژهای دارد.
سیدرحیم رضوی نسب، افزود: توسعه سریع شهرستان سیرجان، افزایش جمعیت شناور و گسترش فعالیتهای اقتصادی نیازمند تقویت زیرساختهای ارتباطی است.
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