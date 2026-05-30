آمادگی نیروهای منابع طبیعی برای جلوگیری از آتش سوزی در جنگل های دهلران

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای آتش‌بُر علاوه بر جلوگیری از سرایت حریق به دیگر نقاط جنگلی، توان مقابله و کنترل آتش را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: بی‌توجهی و سهل‌انگاری برخی افراد هنگام حضور در عرصه‌های جنگلی، احتمال وقوع آتش‌سوزی را بالا می‌برد و ایجاد آتش‌بُر می‌تواند گسترش حریق‌های احتمالی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

وی از کشاورزان خواست از آتش زدن کاه و کلش مزارع خودداری کنند و افزود: رها کردن شیشه و پلاستیک در عرصه‌های جنگلی و مرتعی نیز می‌تواند با افزایش دما و تابش خورشید زمینه‌ساز آتش‌سوزی شود.

فرهادی منابع طبیعی را ثروتی خدادادی و متعلق به همه نسل‌ها دانست و تاکید کرد: انتظار می‌رود شهروندان در حفاظت و حراست از عرصه‌های ملی همکاری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران با اشاره به افزایش حضور مردم در طبیعت، گفت: شهروندان از روشن کردن آتش به‌ویژه در عرصه‌های جنگلی و به خصوص تفرجگاه آبگرم که مستعد آتش‌سوزی است خودداری کرده و در صورت ضرورت، پس از استفاده، آتش را به طور کامل خاموش کنند.

وی اضافه کرد: شهروندان می‌توانند به عنوان همیاران طبیعت با این اداره همکاری داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه حریق در عرصه‌های منابع طبیعی، با شماره ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی تماس بگیرند.