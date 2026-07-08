به گزارش خبرنگار مهر، شدت و عمق تکاپوی معنوی و علمی در تاریخ معاصر تشیع، چهرههایی را به پلتفرم هدایت و معرفت پیوند زده است که زندگی آنان تلفیقی متوازن از شریعت، طریقت و حقیقت قلمداد میشود. در میان این استوانههای نامدار، علامه سید محمدحسین حسینی تهرانی، معروف به علامه تهرانی، به عنوان یکی از برجستهترین فقها، حکما و عارفان اواخر قرن چهاردهم و اوایل قرن پانزدهم هجری قمری شمرده میشود.
او که منظومه فکری و عملی خود را بر پایههای مستحکم وحی و مکتب اهلبیت (ع) بنا نهاده بود، توانست پیوند عمیقی میان علوم ظاهری حوزه و دقایق باطنی سلوک الیالله برقرار سازد. بررسی سیره علمی و عملی این شخصیت والامقام نشان میدهد که چگونه یک عالم دینی در عین حضور جدی در عرصههای اجتماعی، جهاد علمی و تالیف آثار ماندگار، تارهای وجودی خود را با ذکر، صفا، تفکر و مراقبت دایمی عجین میکند. زندگی او نه یک مسیر خطی ساده، بلکه جریانی پویا از خودسازی، شاگردپروری و تبیین معارف توحیدی بود که تا آخرین لحظات حیات پربرکتش ادامه یافت و میراثی گرانبها از مکتوبات و رویکردهای تربیتی را برای تشنگان معارف الهی به یادگار گذاشت.
برای درک عمیق سیره علامه تهرانی، ابتدا باید به بستر رشد علمی و معرفتی او نگریست. وی در سال ۱۳۴۳ هجری قمری در خانوادهای اهل علم و تقوا در تهران دیده به جهان گشود. پدرش، آیتالله سید محمدصادق حسینی تهرانی، از شاگردان مبرز میرزای بزرگ شیرازی بود و همین اصالت خانوادگی، نخستین جرقههای شوق به دانش و معنویت را در جان او روشن کرد. سید محمدحسین پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و دوره آموزشهای نوین مکانیک در تهران، با وجود فراهم بودن بسترهای مادی، به دلیل کشش درونی و عشق به علوم دینی، راهی حوزه علمیه قم شد.
دوره اقامت او در قم، مصادف با حضور فیلسوف و عارف بزرگ، علامه سید محمدحسین طباطبایی بود. این تلاقی، نقطهای عطف در زندگی علامه تهرانی به شمار میرفت؛ چرا که او توانست افزون بر فراگیری دروس فقه و اصول، جان تشنه خود را از زلال حکمت متعالیه و تفسیر قرآن کریم که توسط علامه طباطبایی تدریس میشد، سیراب کند. رابطه میان این دو بزرگوار از حدود استاد و شاگردی فراتر رفت و به یک علقه عمیق روحی و معرفتی تبدیل شد، به طوری که علامه تهرانی همواره از علامه طباطبایی به عنوان یکی از ارکان اصلی شکلگیری هویت علمی و عرفانی خود یاد میکرد. اما اشتیاق او به کمال علمی و چشیدن از سرچشمههای اصلی دانش، او را روانه حوزه علمیه نجف اشرف ساخت؛ جایی که قطب علمی و فقهی آن دوران محسوب میشد.
از قم تا نجف
در نجف اشرف، علامه تهرانی با جدیت بینظیری به حلقه دروس فقه و اصول بزرگانی چون آیتالله سید ابوالقاسم خویی و آیتالله سید عبدالهادی شیرازی پیوست و به درجه اجتهاد دست یافت. با این حال، ساحت علمی او هرگز به فقه اصطلاحی محدود نماند. او بر این باور بود که علم راستین، نوری است که خداوند در دل انسانهای شایسته میتاباند و این نور جز با تهذیب نفس و سلوک عملی به دست نمیآید.
از همین رو، گمشده اصلی خود را در فضای پر رمز و راز نجف جستجو کرد و به محضر عارف بیبدیل، حاج شیخ عباس قوچانی (وصی آیت الله سید علی قاضی) رسید. اما نقطه اوج سیر معنوی او، آشنایی و پیوند با سید عارفان معاصر، حاج سید هاشم حداد بود. سید هاشم حداد که از شاگردان کتمانیافته و برجسته آیتالله سید علی قاضی طباطبایی بود، تاثیری شگرف، عمیق و بنیادین بر ساختار روحی و مسلک عرفانی علامه تهرانی گذاشت.
شرح این رابطه توحیدی و سفرهای معنوی و عوالم روحی حاکم بر آنها، بعدها در کتاب ارزشمند و پرآوازه «روح مجرد» به قلم خود علامه تهرانی به تصویر کشیده شد؛ کتابی که تنها یک زندگینامه نیست، بلکه یک دایرهالمعارف عرفانی و سلوکی است که گامبهگام مراحل توحید سنتی و فنای فیالله را تشریح میکند.
پرهیز از تک بعدی
سیره علمی علامه تهرانی متکی بر جامعیت و پرهیز از تکبعدینگری بود. او معتقد بود اسلام یک کل تجزیهناپذیر است و انحصار دین در احکام ظاهری یا برعکس، رها کردن شریعت به بهانه رسیدن به مغز دین، انحراف از صراط مستقیم است. از این رو، آثار فراوان او گواهی بر این رویکرد همهجانبه است. دوره هجده جلدی «امامشناسی»، دوره سه جلدی «اللهشناسی»، دوره چهار جلدی «معادشناسی» و کتابهای دیگری چون «نور ملکوت قرآن» و «تفسیر آیه نور»، همگی نشاندهنده اشراف عمیق او بر آیات، روایات، فلسفه مشاء و اشراق، و حکمت متعالیه صدرایی است.
ادبیات تالیفی او تبیینی، استدلالی و در عین حال روان و تاثیرگذار بود. او در مکتوباتش میکوشید پیچیدهترین مباحث توحیدی و فلسفی را به گونهای تبیین کند که برای طالبان علم قابل فهم و کاربردی باشد. علامه تهرانی علم را ابزاری برای تقرب به پروردگار میدانست و هرگز اجازه نداد اصطلاحات علمی به حجابی میان او و حقیقت تبدیل شوند.او با نگاهی نقادانه و مصلحانه به اصلاح ساختارهای حوزوی و ترویج علوم اصیل اسلامی دلمشغولی داشت و بر لزوم بازگشت به قرآن و سنت در تمام سطوح علمی تاکید میکرد.
در ساحت سلوک عملی، زندگی علامه تهرانی تجسم عینی زهد، مراقبت و ادب معنوی بود. مسلک عرفانی او که متأثر از مکتب تربیتی نجف و استادش سید هاشم حداد بود، بر پایه «توحید دائمی» و «مراقبه شدید» استوار بود. او معتقد بود سالک باید در تمام آنات زندگی، حضور حضرت حق را درک کند و اعمال خود را بر مدار رضایت الهی تنظیم نماید. یکی از ویژگیهای بارز عملی او، پایبندی شدید به نوافل، نماز شب، تهجد و زیارت اعتاب مقدسه بود.
با این حال، عرفان او عزلتنشینی و گوشهگیری را برنمیتافت. وی برخلاف برخی که سلوک را در انزوا از جامعه میدیدند، انزوا را جز در مواقف خاص تربیتی جایز نمیدانست و معتقد بود بزرگترین میدان آزمایش سالک، حضور در میان مردم و خدمت به خلقالله با حفظ بیداری درونی است. تواضع بینظیر او در برخورد با شاگردان و عامه مردم، بویژه محرومان، زبانزد بود. در محفل او هیچگونه تشریفات و برتریجویی مادی وجود نداشت و جاذبه روحیاش به گونهای بود که هر همنشینی را به یاد خدا و توبه و اصلاح امور باطنی وامیداشت.
یکی دیگر از محورهای اساسی در سلوک عملی علامه تهرانی، تاکید ویژه او بر نظام خانواده و سبک زندگی اسلامی بود. او اعتقاد داشت که سلامت معنوی جامعه از خانواده آغاز میشود و روابط میان همسران و تربیت فرزندان باید بر اساس معیارهای دقیق شرعی و اخلاقی تنظیم شود. در نگاه او، زن و مرد مکمل یکدیگر در مسیر تکامل روحی هستند و وظایف هر کدام در ساختار آفرینش به دقت تعبیه شده است.
کاهش جمعیت، ضربهای سهمگین بر پیکر مسلمین
او با نگارش کتاب «کاهش جمعیت، ضربهای سهمگین بر پیکر مسلمین»، با نگاهی آیندهنگرانه به نقد سیاستهای کنترل جمعیت پرداخت و آن را توطئهای برای تضعیف بنیه اجتماعی و اقتدار جهان اسلام دانست. سیره شخصی او در محیط خانه، مالامال از عطوفت، احترام، سعه صدر و بسترسازی برای رشد اخلاقی اهل خانه بود. او فرزندان خود را به گونهای تربیت کرد که مسیر علم و تقوا را برگزینند و خود به الگوهای عملی در جامعه تبدیل شوند. این توجه به جزییات زندگی روزمره نشان میدهد که عرفان علامه تهرانی، عرفانی انتزاعی و بریده از واقعیتهای مادی نبود، بلکه کاملا کاربردی و محیط بر تمام زوایای حیات انسانی قلمداد میشد.
عشق و ارادت وصفناپذیر علامه تهرانی به ساحت مقدس اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، روح حاکم بر تمام فعالیتهای علمی و عملی او بود. او بر این باور بود که بدون تمسک به ولایت امامان معصوم، هیچ حرکتی به سوی کمال میسر نیست و ولایت، باطن و حقیقت توحید است. گریهها و تضرعهای او در مجالس عزاداری امام حسین (ع)، اهتمام ویژه به برپایی مجالس ذکر فضایل اهلبیت و آداب خاص او در تشرف به حرم امام رضا (ع)، جلوههایی از این عشق عمیق بود. او در آثارش همواره تلاش میکرد تا غبار تحریفات و سطحینگریها را از چهره معارف ولایی بزداید و حقیقت نورانی مقام امامت را به جامعه بشناساند. از دیدگاه او، امام واسطه فیض الهی و مظهر تام صفات جمال و جلال پروردگار است و سالک در هر مرتبه از سیر خود، نیازمند دستگیری و عنایت باطنی امام حی و حاضر است. این نگاه ولایتمحور، حافظ سلوک او از لغزشگاههای صوفیمنشانه و شبهعرفانهای بدون شریعت بود و اصالت مکتب عرفانی او را تضمین میکرد.
سرانجام، این عالم ربانی و عارف توحیدی پس از سالها مجاهدت خستگیناپذیر در سنگر قلم، بیان و عمل، در صفر سال ۱۴۱۶ هجری قمری در مشهد مقدس دار فانی را وداع گفت و پیکر مطهرش در آستانه ملکوتی امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.رحلت او ثلمهای بزرگ بر پیکره حوزههای علمیه و محافل معرفتی وارد ساخت، اما چراغی که او با آثار قلمی و شاگردان باواسطه و بیواسطه خود روشن کرد، همچنان روشنگر راه رهروان است.
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