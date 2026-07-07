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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

باند چهار نفره سارقان منازل در علی‌آبادکتول متلاشی شد

باند چهار نفره سارقان منازل در علی‌آبادکتول متلاشی شد

گرگان- فرمانده انتظامی علی‌آبادکتول از انهدام یک باند چهار نفره سارقان حرفه‌ای منازل خبر داد و گفت: متهمان پس از دستگیری به ۱۶ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهرستان علی‌آبادکتول، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی بخش کمالان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، شگردهای پلیسی و تحقیقات تخصصی، اعضای یک باند چهار نفره سارقان حرفه‌ای را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی علی‌آبادکتول ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، متهمان در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

نوروزی با اشاره به نتایج بازرسی از مخفیگاه متهمان گفت: در این عملیات تعدادی از اموال مسروقه کشف شد و متهمان در تحقیقات تخصصی به ۱۶ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شده است.

فرمانده انتظامی علی‌آبادکتول از شهروندان خواست هشدارها و توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6881942

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