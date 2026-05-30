به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان،صبح شنبه، در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان که با حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های رسانه‌ای در ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم، اظهار داشت: امروز بخش مهمی از میدان افکار عمومی در بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و جریان‌های معاند به‌صورت شبانه‌روزی در این فضا فعال هستند؛ از این رو تقویت حضور رسمی، سازمان‌یافته و مدیریت‌شده ضروری است.

وی با تأکید بر اطلاع‌رسانی مسئله‌محور افزود: دولت ظرفیت گسترده‌ای در حوزه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دارد و شبکه‌سازی، هم‌افزایی و ایجاد سازوکار منسجم، خروجی رسانه‌ای دستگاه‌ها را هدفمند و اثرگذار می‌کند.

استاندار تهران استفاده از ظرفیت‌های شهری و فضاهای ارتباطی عمومی برای انتقال سیاست‌های دولت را ضروری دانست و گفت: تهران روزانه با جمعیت شناور میلیونی مواجه است که می‌تواند به بستری مهم برای گفت‌وگو با مردم و تبیین اقدامات دولت تبدیل شود.

معتمدیان با اشاره به جایگاه خاص تهران به‌عنوان پایتخت، رنگین‌کمان اقوام، ادیان و گروه‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: استان تهران در حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی نیازمند نگاه و ساختاری متفاوت از سایر استان‌هاست؛ زیرا جامعه هدف بسیاری از نهادهای فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و سیاسی کشور در تهران متمرکز است.

عضو هیأت دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه مدیریت استان در ایام جنگ تحمیلی سوم، گفت: با وجود حجم بالای فشار روانی، رسانه‌ای و اجتماعی دشمن، در تهران شاهد ثبات و پایداری بودیم.

معتمدیان در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و امیدآفرین، تصریح کرد: امروز ثانیه‌ها در میدان اطلاع‌رسانی اهمیت دارد و دستگاه‌ها باید در انتقال روایت درست از خدمات دولت، با انسجام، سرعت و مسئولیت‌پذیری بیشتری عمل کنند.