منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه جلسه ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ با اشاره به روند پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون ۶۵ درصد از خسارات وارده به خودروهای شخصی که در اثر جنگ تحمیلی سوم و حملات ددمنشانه رژیم صهیونی ـ آمریکایی آسیب دیده‌اند، از سوی شرکت بیمه پرداخت و تسویه شده است.

وی افزود: از مجموع ۳۴۱۱ دستگاه خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت آسیب‌دیده، ارزیابی خسارات توسط تیم‌های فنی شعب شرکت بیمه ایران در ۱۴ شهرستان استان انجام شده و خسارت تعداد ۲۲۰۰ دستگاه خودرو جمعاً به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان مطابق مقررات به مالکان پرداخت شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با تکمیل پرونده‌های باقی‌مانده، روند پیگیری و پرداخت خسارات از طریق بیمه مرکزی همچنان در حال انجام و اقدام است.

شیشه‌فروش با اشاره به آمادگی شرکت‌های بیمه‌ای استان برای ارائه پوشش‌های تکمیلی گفت: شرکت‌های بیمه‌ای استان اصفهان در راستای انجام وظایف اجتماعی آمادگی دارند نسبت به ارائه پوشش خطر جنگ در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزل و همچنین در بیمه‌نامه‌های بدنه خودروهای سواری، باری، اتوبوس، مینی‌بوس و سایر خودروها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای موظف شده‌اند نسبت به صدور پوشش بیمه‌ای خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی با شرایط تعیین‌شده اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: همچنین بیمه‌نامه‌های حمل‌ونقل کالا، بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی، بیمه عمر و بیمه‌نامه‌های گروهی برای پرسنل واحدهای صنعتی نیز شامل ارائه پوشش خطر جنگ در بیمه‌نامه‌ها می‌شود.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: تمامی شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند نسبت به ارائه مشاوره بیمه‌ای، صدور بیمه‌نامه‌های مذکور و نیز اضافه کردن پوشش خطر جنگ به بیمه‌نامه‌های صادره قبلی اقدام کنند.

وی گفت: خسارات ۶۲ منزل مسکونی و ۲۱ دستگاه خودرو که دارای بیمه جنگ بوده‌اند، در زمان مقرر و بدون معطلی از سوی شرکت بیمه پرداخت شده است.