محمدعلی خبوشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشینه مذهبی و معنوی اصفهان و پیوندهای عمیق این کلانشهر با عتبات عالیات اظهار کرد: به دنبال سفر اخیر خادمان و نمایندگان عتبه علویه به اصفهان و دیدار آنان با علی قاسمزاده، شهردار اصفهان، تفاهمنامه همکاریهای مشترک فرهنگی و مذهبی بین دو شهر مقدس نجف اشرف و اصفهان منعقد شد و به امضای طرفین رسید.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه سرآغاز توسعه همکاریهای فرهنگی میان دو پایتخت تمدن اسلامی است، افزود: یکی از بندهای برجسته این تفاهمنامه، اهدای پرچم متبرک حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) به مدیریت شهری اصفهان و اهتزاز رسمی آن در یکی از میادین اصلی و محوری شهر است.
جزئیات آیین اهتزاز پرچم متبرک علوی در میدان بزرگمهر
دستیار و مشاور شهردار اصفهان در امور هیئات مذهبی و مساجد به تشریح جزئیات این رویداد معنوی پرداخت و تصریح کرد: این آیین ویژه، رأس ساعت ۲۲:۰۰ روز شنبه، نهم خردادماه همزمان با نودویکمین شب اجتماع پرشور مردم ولایتمدار و شهیدپرور اصفهان، در محل میدان بزرگمهر که به عنوان یکی از بزرگترین کانونهای تجمعات میدانی و مردمی شهر شناخته میشود، برگزار خواهد شد.
خبوشانی خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته، این ویژهبرنامه مذهبی به صورت زنده و مستقیم از شبکههای مختلف رسانه ملی و همچنین شبکه بینالمللی امام علی (ع) برای مخاطبان سراسر جهان پخش میشود. برنامه با قرائت مولودی دو زبانه (عربی و فارسی) توسط یکی از مداحان برجسته آستان مقدس علوی آغاز خواهد شد و پس از آن، پرچم متبرک از سوی نماینده ویژه عتبه علویه به شهردار اصفهان تقدیم و در میان استقبال آحاد مردم به اهتزاز درخواهد آمد.
تلفیق فضای حماسی و معنوی در آذینبندیهای شهری
وی با اشاره به شرایط خاص و مقتضیات کنونی جامعه در آستانه عید سعید غدیر خم گفت: با توجه به فضای ویژه حماسی و معنوی حاکم بر جامعه در روزهای عید غدیر امسال که تحت تأثیر مجاهدتها در جنگ تحمیلی سوم و شهادت مظلومانه قائد عظیمالشان امت، حضرت آیتالله خامنهای (قدس سرّه) است، برنامهریزی گستردهای صورت گرفته تا در فضاسازی، سیمای شهری و آذینبندیها، تلفیقی هنرمندانه از شور غدیر و فرهنگ ایثار و شهادت متجلی شود.
خبوشانی نقش مجموعههای مردمی را در این مناسبتها کلیدی ارزیابی کرد و افزود: دهها تشکل مردمی، هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی و خیریههای بزرگ اصفهان بر اساس ارادت قلبی و باور دیرینه خود به ساحت مقدس اهلبیت (ع)، برنامههای متنوع و مفصلی را تدارک دیدهاند که مدیریت شهری اصفهان نیز به عنوان تسهیلگر، همگام و همراه با این عزیزان جهت اجرای هرچه باشکوهتر آیینها همکاری خواهد داشت.
میزبانی اصفهان از «مهمانی کیلومتری غدیر» و طبخ ۱۴ هزار پرس غذای متبرک
دستیار شهردار اصفهان در امور مساجد و هیئات مذهبی در ادامه به تشریح دیگر ویژهبرنامههای شاخص دهه ولایت پرداخت و گفت: یکی از بزرگترین برنامههای پیشرو، برگزاری «مهمانی کیلومتری غدیر» است که از صبح تا ظهر روز پنجشنبه، چهاردهم خردادماه از مسیر میدان شهدا تا سهراهی آمادگاه با برپایی مواکب متعدد فرهنگی و پذیرایی برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین با مشارکت مستقیم عتبه علویه، آیین پخت و توزیع ۱۴ هزار پرس غذای متبرک حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) در اصفهان انجام خواهد شد. افزون بر این، همزمان با این ایام فرخنده، کلنگزنی و بهرهبرداری از چندین پروژه خدماتی، بهداشتی و عمرانی در مناطق مختلف شهر اصفهان به همت خیران، هیئات مذهبی و مشارکت مردم ولایتمدار پیشبینی شده است.
خبوشانی در پایان این گفتگو، از عموم مردم متدین، شریف و ولایتمدار اصفهان دعوت کرد تا با حضور پرشور و خانوادگی خود در آیین اهتزاز پرچم علوی و سایر برنامههای دهه ولایت، جلوهای دیگر از عشق و ارادت خود به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علی (ع) را به نمایش بگذارند.
