فرشاد ابراهیمپور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چرایی ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف خود در جنگ با ایران، اظهار کرد: در تحلیل هر جنگ و تقابل نظامی، صرفاً نباید به حجم تجهیزات، تعداد حملات یا توان سختافزاری طرفین توجه کرد، بلکه باید دید اهدافی که آغازکنندگان جنگ تعریف کردهاند تا چه اندازه محقق شده است. اگر این معیار را مبنا قرار دهیم، بسیاری از تحلیلگران مستقل، کارشناسان نظامی و حتی برخی مقامات آمریکایی معتقدند که ایالات متحده نتوانسته به اهداف اصلی خود در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کند.
وی افزود: هیچکس منکر قدرت نظامی آمریکا نیست. آمریکا همچنان یکی از بزرگترین قدرتهای نظامی جهان محسوب میشود و از پیشرفتهترین تجهیزات، سامانههای اطلاعاتی، ناوگان دریایی و هوایی و شبکه گستردهای از پایگاههای نظامی در سراسر جهان برخوردار است، اما تجربههای چند دهه اخیر نشان داده که قدرت نظامی به تنهایی تضمینکننده موفقیت سیاسی و راهبردی نیست.
مردم ما در شرایط سخت، متحدتر شدند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایالات متحده در طول این جنگ تلاش کرد با حمله به برخی مقامات و شخصیتهای مهم کشورمان، مراکز و زیرساختها، اراده ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهد و شرایطی را ایجاد کند که جمهوری اسلامی از مواضع اصولی خود عقبنشینی کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، دقیقاً عکس این هدف بود. مردم ایران در شرایط سخت، انسجام و همبستگی بیشتری از خود نشان دادند و نیروهای مسلح نیز با اقتدار از امنیت و منافع ملی کشور دفاع کردند.
ابراهیمپور تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده بسیاری از ناظران بینالمللی ترامپ را پیروز این جنگ ندانند، عدم تحقق اهداف اعلامی او و دیگر مقامات آمریکا علیه ایران است. زمانی میتوان از پیروزی سخن گفت که طرف مهاجم بتواند اراده سیاسی خود را بر طرف مقابل تحمیل کند، اما امروز نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه جمهوری اسلامی ایران همچنان با قدرت در عرصههای مختلف حضور دارد و ساختارهای سیاسی، امنیتی و دفاعی کشور نیز به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی با اشاره به تلاشهای رسانهای دولت آمریکا برای القای پیروزی، گفت: یکی از ویژگیهای جنگهای مدرن، جنگ روایتهاست. دولتها تلاش میکنند از طریق رسانهها، افکار عمومی را به سمت روایت مطلوب خود هدایت کنند. ترامپ نیز از نخستین روزهای این جنگ سعی کرده تصویری از پیروزی ارائه دهد، اما فاصله میان روایت رسانهای و واقعیت میدانی موضوعی نیست که بتوان آن را برای مدت طولانی پنهان کرد.
آمریکا دستاورد مشخصی از جنگ با ایران نداشته است
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی حتی برخی چهرههای سیاسی آمریکا، تحلیلگران غربی و رسانههای بینالمللی از نبود دستاورد مشخص برای واشنگتن سخن میگویند، نشان میدهد که ادعای پیروزی ترامپ بر ایران با چالشهای جدی مواجه است. افکار عمومی جهان امروز صرفاً به تبلیغات سیاسی اکتفا نمیکند و عملکرد واقعی کشورها را مورد ارزیابی قرار میدهد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته بارها نشان داده که در برابر فشار، تهدید و تحریم تسلیم نمیشود. این مسئله ریشه در سرمایه اجتماعی، انسجام ملی، رهبری حکیمانه و توانمندی نیروهای مسلح کشور دارد.
ابراهیمپور تأکید کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی ثابت کردهاند که در برابر تهدیدات خارجی متحدتر میشوند. همین انسجام ملی یکی از مهمترین عواملی است که محاسبات دشمنان را بر هم زده است. دشمن تصور میکرد فشارهای نظامی میتواند شکاف اجتماعی ایجاد کند، اما در عمل شاهد افزایش همبستگی ملی بودیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان گفت: اگر معیار پیروزی را تحقق اهداف سیاسی، امنیتی و راهبردی بدانیم، امروز بسیاری از ناظران معتقدند آمریکا دستاورد قابل توجهی از این جنگ به دست نیاورده است. به همین دلیل است که با وجود تلاش گسترده ترامپ برای ارائه تصویری پیروزمندانه از عملکرد خود، هنوز بخش قابل توجهی از تحلیلگران و حتی برخی مقامات غربی حاضر نیستند او را پیروز این جنگ معرفی کنند.
