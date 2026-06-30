۲۰۰۰ مدرسه پذیرای زائران مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، روز سه شنبه ۹ تیرماه در نشست صمیمی با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که با حضور معاونان ستادی وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد، گفت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به خانه خود آمده‌اند و وزارت آموزش‌وپرورش متعلق به همه دلسوزان نظام تعلیم و تربیت است. این نشست فرصت مناسبی است تا بخشی از اقدامات جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش‌آموزان در روزهای جنگ اخیر تشریح شود و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، برای رفع مشکلات این دستگاه بزرگ همفکری و هم‌اندیشی صورت گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: ستاد ویژه‌ای در وزارت آموزش‌وپرورش تشکیل شده که چهار استان به‌صورت مستقیم و سایر استان‌ها نیز به‌صورت غیرمستقیم در اجرای برنامه‌های آن مشارکت دارند.

کاظمی افزود: برای اسکان میهمانان و زائران، هزار مدرسه در تهران و هزار مدرسه دیگر در شهرستان‌ها پیش‌بینی شده و دستورالعمل ویژه‌ای با عنوان «قرارگاه میزبانی مدارس» نیز به استان‌ها ابلاغ شده است تا خدمات لازم به زائران ارائه شود.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای آماده‌سازی دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها به‌منظور حضور در مراسم انجام شده و در حوزه پرورشی، زمینه کنشگری دانش‌آموزان و فرهنگیان فراهم شده است.

وی گفت: در همین راستا ده‌ها پویش فرهنگی و تربیتی راه‌اندازی شده و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای نیز با استفاده از ظرفیت‌های مختلف، به‌ویژه شبکه شاد، در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود حدود چهار میلیون نفر از طریق شبکه شاد، مراسم تشییع رهبر شهید را به‌صورت زنده دنبال کنند.

کاظمی در ادامه با تشریح عملکرد آموزش‌وپرورش در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: نخستین اقدام وزارتخانه، حفظ امنیت دانش‌آموزان و مدیریت شرایط مدارس بود و در عین حال همه تلاش‌ها بر استمرار جریان آموزش متمرکز شد. آموزش در فضای مجازی، ارائه بسته‌های آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت مدرسه تلویزیونی موجب شد هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه‌ای از کشور از آموزش محروم نماند.

وی با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و همراه اول، گفت: همکاری دستگاه‌های مختلف این امکان را فراهم کرد که خدمات آموزشی بدون وقفه به دانش‌آموزان ارائه شود و آموزش‌وپرورش حتی برای یک لحظه از انجام مأموریت اصلی خود بازنماند.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه برای نخستین‌بار امکان حضور ۱۲۱ هزار دانش‌آموز در آزمون های المپیادی فراهم شد، افزود: در روزهای جنگ، مدارس علاوه بر ایفای نقش آموزشی، به پایگاه‌های فرهنگی تبدیل شدند و آموزش‌وپرورش هدایت و راهبری بیش از هفت هزار موکب فرهنگی را در سراسر استان‌های کشور بر عهده داشت.

وی همچنین به اقدامات وزارتخانه در حوزه سیاست‌گذاری اشاره کرد و گفت: برگزاری آزمون‌های المپیاد، آزمون‌ سمپاد، امتحانات نهایی و مدیریت موضوع تأثیر قطعی معدل با برنامه‌ریزی دقیق و با هدف کاهش آسیب به دانش‌آموزان انجام شد تا فرآیندهای آموزشی و سنجش بدون اختلال ادامه یابد.

کاظمی ادامه داد: با وجود شرایط ناشی از جنگ، برنامه‌های تحولی وزارت آموزش‌وپرورش متوقف نشد و اقدامات مربوط به آغاز سال تحصیلی، اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت ، عملیاتی‌سازی سند تحول بنیادین، برگزاری مستمر جلسات شورای عالی آموزش‌وپرورش و تحول در برنامه‌های درسی به‌صورت همزمان دنبال شد.

وی با اشاره به حمایت از نیروی انسانی آموزش‌ و پرورش نیز، گفت: برای نیروهای حق‌التدریس تدابیری اتخاذ شد تا در فصل تابستان نیز به‌کارگیری آنان استمرار داشته باشد و پرداخت حقوقشان بدون وقفه انجام شود.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان از اصلاح فرآیندهای ثبت‌نام دانش‌آموزان خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین‌بار ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان پایه اول آغاز شده و ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه نیز به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

به گفته وی، اقدامات مؤثری برای ساماندهی دریافت وجوه هنگام ثبت‌نام و کاهش تنوع مدارس انجام شده که همگی در راستای بهبود کیفیت نظام تعلیم و تربیت و تسهیل خدمات به خانواده‌هاست.