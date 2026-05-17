به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو ظهر یکشنبه در نشست توجیهی قرارگاه عدالت تربیتی استان مرکزی اظهار کرد: در شهرستان خمین، با توجه به تعدد اصابت‌های موشکی، ۲۳۸ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی و شاداب‌سازی می‌شود.

وی افزود: محور اصلی بخش نرم‌افزاری، سیاست‌گذاری آموزشی است و مدیران آموزش و پرورش استان مرکزی در حال بررسی و احصای وضعیت موجود هستند تا جایگاه آموزشی شهرستان خمین به‌طور دقیق مشخص شود.

پیرحسینلو تصریح کرد: برای شهرستان‌های استان مرکزی، اهداف مشخصی در قالب طرح بهسازی و شاداب‌سازی مدارس تعیین شده که بر اساس آن، ۱۰۰۰ کلاس‌ درس در نقاط مختلف این استان، ساماندهی می شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس، شهرستانهای آشتیان ۱۵ کلاس، اراک ۲۶۵، تفرش ۷۰، خمین ۲۳۸، خنداب ۸۰، دلیجان ۲۰، زرندیه ۵۵، ساوه ۲۰۰، سربند ۵۰، شازند ۲۰۰، فراهان ۱۲۰، محلات ۲۰ و نوبران ۶۰ کلاس ساماندهی خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: در شهرستان خمین، ۸۲۰ مورد اصابت موشکی ثبت شده که در سطح کشور کم‌نظیر است و مردم خمین در این شرایط دشوار، نماد مقاومت و ایستادگی بودند.

وی افزود: پروژه مهر در استان مرکزی با رویکردی جدید و در دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای آماده‌سازی مدارس تا آغاز سال تحصیلی جدید اجرا خواهد شد.