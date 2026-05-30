رشد ۶ برابری قراردادهای ابنیه فنی در راهداری یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد معتمدی با اشاره به رویکرد جهادی این اداره‌کل در سال ۱۴۰۴ برای نوسازی و ایمن‌سازی شبکه راه‌های استان اظهار کرد: استان یزد دارای ۸ هزار کیلومتر راه است که بخش عمده آن شامل ۶ هزار و ۵۴۴ کیلومتر راه روستایی و یک‌هزار و ۱۶۶ کیلومتر راه شریانی می باشد که حساسیت و اهمیت نگهداری از آن‌ها را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به آمار مقایسه‌ای عملکرد سال ۱۴۰۴ نسبت به سال 1403 گفت: در بخش راه‌های اصلی و شریانی، تعداد قراردادها از ۶ مورد در سال ۱۴۰۳ با اعتبار ۹ هزار و ۴۹۸ میلیارد ریال به ۱۱ مورد در سال ۱۴۰۴ با اعتبار ۱۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال رسیده است که حکایت از رشد ۲ برابری در حجم قراردادها دارد.

معتمدی در تشریح اقدامات میدانی سال ۱۴۰۴ در محورهای اصلی و شریانی اذعان کرد: طی این مدت بیش از ۲۰۳ هزار تن آسفالت گرم برای بهسازی راه‌ها به کار گرفته شده است. همچنین ۸۷ کیلومتر آسفالت حفاظتی و ۴۷۶ کیلومتر عملیات نگهداری شامل لکه‌گیری و درزگیری در سطح محورها اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه ایمنی راه‌ها و حفظ ابنیه فنی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است، تأکید کرد: در حوزه ابنیه فنی با توجه به وجود ۶ هزار و ۶۳۹ پل در استان، موفق شدیم تعداد قراردادها را از ۲۸ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۳۴ قرارداد در سال ۱۴۰۴ برسانیم که با اعتبار ۳ هزار و ۷۲۸ میلیارد ریالی، رشدی ۶ برابری را نشان می‌دهد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد در خصوص شاخص‌های ایمنی نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۸ قرارداد ایمنی با اعتبار ۴ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال منعقد شده است که نسبت به سال گذشته، افزایش ۲.۹ برابری را در حوزه اعتبارات ایمنی به همراه داشته است.