به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی ادعا کرد که به جزییاتی از توافق احتمالی میان آمریکا و ایران دست پیدا کرده است.
نیویورک تایمز در این گزارش نوشت: نکته بسیار جالبی که ظاهرا در مذاکرات مطرح شده است و شاید تعجب آورترین و ظاهراً جدیدترین مورد اضافه شده به توافق، اشاره به یک صندوق سرمایه گذاری برای ایران تلقی می شود. یک مقام ایرانی و یک دیپلمات، مبلغ این صندوق را ۳۰۰ میلیارد دلار اعلام کردند، اما سایر مقامات حاضر در میانجیگری این توافق، این مبلغ را تأیید نکرده اند.
این روزنامه اضافه میکند که مقام ایرانی این طرح را برنامه بازسازی توصیف کرده که در صورت امضای توافق نهایی به ایران وعده داده خواهد شد. پیش از این در مذاکرات، تهران خواستار غرامت برای خسارات بمباران شده بود که برخی از مقامات ایرانی آن را ۳۰۰ میلیارد تا ۱ تریلیون دلار تخمین زدهاند. دو دیپلمات آگاه از آخرین نسخه پیش نویس نیز این طرح را یک صندوق سرمایهگذاری بینالمللی معرفی کردهاند که آمریکا در صورت دستیابی به توافق نهایی، به تسهیل شکلگیری آن کمک خواهد کرد. به گفته این منابع، جزئیات این صندوق قرار است در جریان ادامه مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.
نیویورک تایمز افزود: به نظر می رسد این پیشنهاد تکرار ایده قبلی مطرح شده توسط استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ در منطقه و جرد کوشنر داماد وی باشد. مقامات ایرانی گفتند که به مذاکرهکنندگان آمریکایی پیشنهاد دادهاند که شرکتهای آمریکایی، از جمله شرکتهای بزرگ نفت و انرژی، میتوانند برای سرمایهگذاری و قراردادهای سرمایهگذاری مشترک وارد ایران شوند.
