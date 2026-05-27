وندی شرمن: تلاش ترامپ برای جبران تبعات جنگ اشتباه علیه ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر، وندی شرمن معاون وزیر خارجه سابق آمریکا و عضو تیم مذاکره کننده آمریکایی در زمان اجرای توافق برجام در گفتگو با رسانههای آمریکایی تصریح کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جنگی اشتباه را علیه ایران به راه انداخته و با این اقدام بحران تازهای برای آمریکا به وجود آورده است.
شرمن با انتقاد از دولت ترامپ تصریح کرد که او گزینه اشتباهی را در اعلام جنگ با ایران انتخاب کرده که نه تنها مشکل هستهای را حل نکرد، بلکه تنگه هرمز را که پیش از این باز بود، به یک بحران تازه برای آمریکا تبدیل کرده است.
این سیاستمدار زن آمریکایی افزود که همان کسانی که در زمان اجرای توافق برجام میگفتند برجام توافق بدی است و همه چیز را برای همیشه متوقف نمیکند، امروز همان حرفهای برجام را تکرار میکنند. غافل از اینکه برجام سالها پایدار ماند و میشد با مذاکراتی سریع و خوب، آن را تمدید کرد.
شرمن در ادامه افزود که شرایط امروز با آن زمان بسیار متفاوت است و این بار، پای یک جنگ واقعی در میان است.
وی با انتقاد از دونالد ترامپ گفت که قبل از اینکه وی جنگ نادرست خود علیه ایران را آغاز کند، تنگه هرمز باز بود و کشتیرانی در آن آزاد بود، اما الان باید تمام وقتش را صرف باز کردن تنگه ای کند که خودش مسئول بسته شدن آن است.
عضو تیم آمریکایی مذاکره کننده برجام به تبعات اقتصادی این بحران برای مردم آمریکا اشاره کرد و تاکید کرد که حتی اگر الان تنگه باز شود، حداقل دو تا سه ماه طول میکشد تا قیمت بنزین پایین بیاید. آن هم در شرایطی که هنوز مذاکرات هستهای واقعاً شروع نشده و هیچ سازوکاری برای راستیآزمایی یا پایش توافق، بویژه در زمینه پایان محاصره تنگه هرمز، وجود ندارد.
