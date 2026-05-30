۲ هزار و ۷۱۷ فقره انشعاب غیرمجاز آب در قم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد پیرحاجاتی، امروز در گفت‌وگویی خبری به تشریح عملکرد سال گذشته معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان قم پرداخت و اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد شهروندان و توسعه زیرساخت‌های خدمات‌رسانی، تعداد ۲۸ هزار و ۶۵۵ فقره انشعاب آب به متقاضیان واگذار شد که این اقدام نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب واحدهای مسکونی، تجاری و خدماتی جدید ایفا کرده است.



وی افزود: همچنین در همین بازه زمانی ۱۷ هزار و ۴۶۵ فقره انشعاب فاضلاب به فروش رسید که با هدف تکمیل شبکه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی استان انجام شده است.



معاون امور مشترکین و درآمد شرکت آبفای قم با اشاره به اهمیت دقت در اندازه‌گیری مصرف مشترکان تصریح کرد: سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۴۳ فقره کنتور فرسوده تعویض شد تا با نصب کنتورهای استاندارد و دقیق، امکان ثبت صحیح میزان مصرف و کاهش خطاهای احتمالی فراهم شود.



وی همچنین از اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند در سایت ۵۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در مرحله نخست این طرح، بیش از ۱۰۰ کنتور هوشمند در این سایت نصب و راه‌اندازی شده است.



پیرحاجاتی افزود: اجرای این طرح با هدف مدیریت بهتر مصرف آب، افزایش دقت در اندازه‌گیری و تسهیل در ارائه خدمات به مشترکین در حال انجام است.



وی در ادامه از برخورد جدی با انشعابات غیرمجاز خبر داد و گفت: طی این مدت ۲ هزار و ۷۱۷ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شد که این اقدام در راستای صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار، جلوگیری از هدررفت آب و ایجاد عدالت در توزیع منابع انجام گرفته است.



معاون آبفای استان در پایان با تأکید بر استمرار رویکرد خدمت‌محور در این معاونت خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندهای ارائه خدمات مشترکین و افزایش رضایت‌مندی مردم از اولویت‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب استان قم است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.