۲ هزار و ۷۱۷ فقره انشعاب غیرمجاز آب در قم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد پیرحاجاتی، امروز در گفتوگویی خبری به تشریح عملکرد سال گذشته معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان قم پرداخت و اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد شهروندان و توسعه زیرساختهای خدماترسانی، تعداد ۲۸ هزار و ۶۵۵ فقره انشعاب آب به متقاضیان واگذار شد که این اقدام نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب واحدهای مسکونی، تجاری و خدماتی جدید ایفا کرده است.
وی افزود: همچنین در همین بازه زمانی ۱۷ هزار و ۴۶۵ فقره انشعاب فاضلاب به فروش رسید که با هدف تکمیل شبکه جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی استان انجام شده است.
معاون امور مشترکین و درآمد شرکت آبفای قم با اشاره به اهمیت دقت در اندازهگیری مصرف مشترکان تصریح کرد: سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۴۳ فقره کنتور فرسوده تعویض شد تا با نصب کنتورهای استاندارد و دقیق، امکان ثبت صحیح میزان مصرف و کاهش خطاهای احتمالی فراهم شود.
وی همچنین از اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند در سایت ۵۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در مرحله نخست این طرح، بیش از ۱۰۰ کنتور هوشمند در این سایت نصب و راهاندازی شده است.
پیرحاجاتی افزود: اجرای این طرح با هدف مدیریت بهتر مصرف آب، افزایش دقت در اندازهگیری و تسهیل در ارائه خدمات به مشترکین در حال انجام است.
وی در ادامه از برخورد جدی با انشعابات غیرمجاز خبر داد و گفت: طی این مدت ۲ هزار و ۷۱۷ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شد که این اقدام در راستای صیانت از حقوق مشترکان قانونمدار، جلوگیری از هدررفت آب و ایجاد عدالت در توزیع منابع انجام گرفته است.
معاون آبفای استان در پایان با تأکید بر استمرار رویکرد خدمتمحور در این معاونت خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندهای ارائه خدمات مشترکین و افزایش رضایتمندی مردم از اولویتهای اصلی شرکت آب و فاضلاب استان قم است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
قم- معاون آبفای قم گفت: ۲ هزار و ۷۱۷ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شد که این اقدام در راستای صیانت از حقوق مشترکان قانونمدار انجام گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد پیرحاجاتی، امروز در گفتوگویی خبری به تشریح عملکرد سال گذشته معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان قم پرداخت و اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد شهروندان و توسعه زیرساختهای خدماترسانی، تعداد ۲۸ هزار و ۶۵۵ فقره انشعاب آب به متقاضیان واگذار شد که این اقدام نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب واحدهای مسکونی، تجاری و خدماتی جدید ایفا کرده است.
نظر شما