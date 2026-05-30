به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبایی عصر شنبه در حاشیه بازدید معاون وزیر بهداشت از بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج اظهار کرد: زیرساخت‌های اولیه بخش جراحی قلب در این بیمارستان وجود دارد و جراح قلب نیز در مجموعه فعالیت می‌کند، اما به دلیل کمبود برخی تجهیزات و نیروی انسانی متخصص، امکان انجام اعمال جراحی قلب فراهم نیست.

وی افزود: بخش جراحی قلب این بیمارستان حدود چهار تا پنج سال است که غیرفعال شده و اگرچه تجهیزات پایه‌ای از جمله پمپ‌های مورد نیاز در اختیار مرکز قرار دارد، اما برخی تجهیزات تخصصی نظیر دستگاه‌های بیهوشی و امکانات جانبی مورد نیاز تأمین نشده است.

رئیس بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج با بیان اینکه مهم‌ترین چالش در راه‌اندازی این بخش، تأمین فوق تخصص بیهوشی قلب است، تصریح کرد: فهرست تجهیزات و نیازمندی‌های این بخش تهیه شده و اقلام مورد نیاز نیز چندان پیچیده یا خارج از دسترس نیست، اما نبود نیروی انسانی متخصص در حوزه بیهوشی قلب، روند راه‌اندازی را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: برای فعال‌سازی بخش جراحی قلب مذاکراتی با برخی گروه‌های تخصصی و بخش خصوصی انجام شده، اما هزینه‌های پیشنهادی بسیار بالاتر از توان مالی مجموعه بوده است.

عباسی گفت: برخی پیشنهادها برای انجام هر عمل جراحی قلب باز (CABG) تا حدود ۲۵۰ میلیون تومان برآورد شده که با توجه به تعرفه‌های موجود و شرایط مالی دانشگاه علوم پزشکی، تأمین این مبالغ امکان‌پذیر نیست.

وی ابراز کرد: در حال حاضر یکی از راهکارهای پیشنهادی با هزینه‌ای به مراتب کمتر قابل اجراست و حتی امکان آموزش نیروهای موجود نیز وجود دارد، اما همچنان نیاز به جذب دست‌کم دو نیروی انسانی متخصص احساس می‌شود.

رئیس بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج با اشاره به ظرفیت‌های موجود بیمارستان اظهار کرد: بخش مراقبت‌های ویژه قلب (CICU) با شش تخت فعال در بیمارستان وجود دارد و از امکانات مناسبی برخوردار است، اما به دلیل راه‌اندازی نشدن جراحی قلب، بخشی از این ظرفیت بلااستفاده مانده است.

وی تاکید کرد: اعمال جراحی قلب و پیوند از جمله خدمات پرریسک و پرهزینه هستند که علاوه بر بار مالی، مسئولیت‌های درمانی و احتمال بروز عوارض در آنها بیشتر است و همین موضوع مدیریت و توسعه این خدمات را در مراکز درمانی کوچک با چالش مواجه می‌کند.