تغییر در ساختار استانداری بوشهر؛ ایجاد مرکز هماهنگی انرژی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در دومین نشست شورای اداری استان بوشهر با تبریک به مناسبت فرا رسیدن دهه امامت و ولایت و اعیاد سعید غدیر و قربان تصریح کرد: عید قربان و مناسبتهای این چنینی فرصتی مغتنم برای خلوص نیت و انجام اعمال نیک و جدایی از خصلتهای ناپسند از جمله کبر و غرور است.
وی اضافه کرد: باید کوشش کنیم این مناسبتها زمینه خودسازی بیشتری را برای خدمت به مؤمنان را فراهم نماید. عید غدیر خم نیز فرصتی برای تأمل در سیره امیرالمؤمنین به ویژه در حیطه حکمرانی و خدمت به مردم است.
استاندار بوشهر افزود: امیدوارم که در این فرصتها و ماه پربرکت ذیالحجه و در ادامه ماه محرم و صفر وقتی برای نزدیک شدن به خداوند و پرداختن به آموزههای دینی است.
وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون عنوان کرد: میدانیم که اگر حضور حماسی مردم که پشتوانه مستحکمی برای رزمندگان اسلام است حتما دشمنان نظام برای نابودی این سرزمین توطئههای دیگری در سر میپروراندند. بنابراین با برپایی میزهای خدمت و تلاش مضاعف در پی جلب هر چه بیشتر رضایت مردم عزیزمان باشیم.
زارع با اشاره به دشواریهای پیش رو اضافه کرد: مردم بینظیر ایران و از جمله مردم استان بوشهر به سبب شرایط خاص امروز، فشارهای زیادی از لحاظ معیشتی متحمل شدهاند لذا بایستی به انتقادات ایشان از بایت گرانفروشی و دیگر موارد گوش بسپارید و در مقابل انتقاداتشان صبر و بردباری پیشه کنید.
وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از نارضایتی مردم گفت: ما بایستی از آب و انرژی که از ارزشمندترین نعمات خدادادی هستند مراقبت کنیم، توصیههای رهبر شهید و مقام معظم رهبری نیز همین است.
استاندار بوشهر گفت: در جنگ اخیر بخش زیادی از گاز تولیدی که زمینهساز تولید انرژی است را از دست دادیم و باید با مدیریت مصرف سعی کنیم این خسارتها را تا حدی جبران کنیم.
زارع خاطرنشان کرد: در محیطهای اداری، جلسات و کارگروهها ملزومات کاهش مصرف انرژی رعایت شود و به هشدارهای مصرف برق و صرفهجویی توجه شود. آب، گاز، برق، سوخت و همه موضوعاتی که امروز اقتضای کشور ایجاب میکنید را رعایت کنیم.
وی تأکید کرد: خواسته ما از اصناف، اتحادیهها، کسبه بخش خصوصی و اماکن مذهبی این است که به دلیل نقش ارزنده ایشان در افکار عمومی پیشقدم شده و برنامه جامعی برای مدیریت مصرف داشته باشند، چرا که تأثیر زیادی در فرهنگسازی دارند.
زارع با اشاره به استقرار صنایع انرژی در استان به پیگیری برای ایجاد ساختار انرژی در استانداری اشاره کرد و افزود: تلاش شد که در ساختار استانداری بوشهر جایگاهی تعریف شود که به شکل اختصاصی و تخصصی حوزه انرژی را هماهنگی مدیریت و راهبری و پیگیری کند.
استاندار بوشهر افزود: اکنون به دلیل اهمیت این موضوع و با توجه به پیگیریهای مستمر از ریاستجمهور و معاون ایشان، حسب توجیهات و دلایل ارائه شده قول مساعد دادند که فرایند قانونی طی شود.
وی گفت: در هفته گذشته مصوبه آن صادر و تأسیس مرکز هماهنگی امور انرژی استانداری بوشهر ابلاغ شده است. انشالله گامی در راستای اعتلای استان نفتخیز بوشهر باشد.
نظر شما