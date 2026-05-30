شهرام اشکانی در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات رفع تصرف در ییلاقات گرسماسر خبر داد و گفت: با حضور مسئول و نیروهای واحد منابع طبیعی چالکرود و پشتیبانی یگان حفاظت، حدود ۳۵ هزار متر مربع از اراضی ملی از دست متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با اشاره به اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع افزود: حفاظت از انفال و عرصه‌های ملی خط قرمز این اداره است و با هرگونه تصرف، تخریب یا تغییر کاربری غیرمجاز بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رامسر با تأکید بر اهمیت حفظ مناطق ییلاقی و مرتعی شهرستان خاطرنشان کرد: پایش‌های میدانی و گشت‌های حفاظتی در مناطق حساسی همچون گرسماسر با جدیت ادامه دارد و اجازه سوءاستفاده از اراضی ملی به افراد سودجو داده نخواهد شد.

اشکانی در پایان از شهروندان و طبیعت‌دوستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، آتش‌سوزی، تصرف یا ساخت‌وساز غیرمجاز در عرصه‌های ملی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری و اقدام قانونی انجام شود.