به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه نشست تخصصی بررسی روند تهیه و تکمیل گزارش اخذ تخصیص آب نجات‌یافته ناشی از انسداد چاه‌های غیرمجاز در دشت کرمانشاه و همچنین پایش مدرن سطح کشت سبز استان با استفاده از داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، عصر امروز شنبه در محل دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه برگزار شد.

این نشست به ریاست مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه و با حضور مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب، مدیران ارشد این حوزه و معاونت امور مشترکین شرکت به منظور اتخاذ تدابیر کاربردی در صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی تشکیل گردید.

در بخش نخست این جلسه، روند پیشرفت بررسی‌های کارشناسی مربوط به اخذ تخصیص آب نجات‌یافته حاصل از انسداد چاه‌های غیرمجاز در دشت کرمانشاه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت. با توجه به اهمیت بازگرداندن این منابع به چرخه تعادل‌بخشی، بر ضرورت تکمیل مستندات فنی، بازبینی داده‌های هیدرولوژیکی و تجمیع اطلاعات تخصصی به‌منظور تدوین گزارش نهایی و ارائه آن در چارچوب فرآیندهای کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های کلان استانی تأکید شد.

در ادامه این نشست، موضوع پایش و تعیین سطح کشت سبز استان با اتکا به داده‌ها و تصاویر سنجش از دور و ماهواره‌ای مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، مدیرعامل آب منطقه‌ای بر اهمیت انطباق داده‌های مطالعاتی با اطلاعات حاصل از پایش‌های میدانی و فنی تأکید کرد و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی موجود در شرکت را برای دستیابی به برآوردهای دقیق‌تر از مصارف صنفی کشاورزی خواستار شد.

همچنین مقرر گردید در صورت نیاز به تکمیل فرآیندهای فنی و افزایش دقت بررسی‌ها، از ظرفیت مشاوران تخصصی و توان علمی و پژوهشی مراکز دانشگاهی برجسته استان، از جمله دانشگاه رازی کرمانشاه، در قالب طرح‌های مشترک استفاده شود.

در پایان این نشست تخصصی، بر تداوم پیگیری‌های کارشناسی، تکمیل بررسی‌های فنی و تسریع در جمع‌بندی نهایی موضوعات مطرح‌شده با هدف پشتیبانی از تصمیم‌سازی‌های تخصصی و هوشمند در حوزه مدیریت، تعادل‌بخشی و صیانت از منابع آب استان تأکید به عمل آمد.