۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

کیفیت آب شرب شهرها و روستاهای کرمانشاه مطلوب است

کرمانشاه - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: در بررسی‌های کارشناسی و نظارتی دانشگاه علوم پزشکی استان، شاخص‌های بهداشتی و کیفیت آب شرب شهری و روستایی مطلوب ارزیابی شد.

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت بهداشتی مایه حیات در شبکه توزیع استانی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش و ارزیابی سالانه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، کیفیت و بهداشت آب شرب توزیع‌شده در سطح تمامی شهرها و روستاهای استان در سال ۱۴۰۴ کاملاً مطلوب، استاندارد و ایمن ارزیابی شده است.

وی با تبیین فرآیندهای نظارتی درون‌سازمانی افزود: این موفقیت پایدار و کلیدی، حاصل تلاش شبانه‌روزی و مستمر کارکنان و متخصصان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در حوزه پایش، کنترل خطوط و ارتقای شاخص‌های کیفی آب آشامیدنی است؛ به طوری که نظارت بر منابع تأمین، تصفیه‌خانه‌ها، تأسیسات آبرسانی و شبکه‌های توزیع به صورت روزانه و بدون وقفه توسط کارشناسان مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب این شرکت انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: در این فرآیندهای روزانه، تمامی شاخص‌های میکروبی، شیمیایی و فیزیکی آب آشامیدنی به طور مداوم تحت دقیق‌ترین آزمایش‌ها و کنترل‌های آزمایشگاهی قرار می‌گیرد. نتایج این پایش‌ها علاوه بر بررسی‌های سخت‌گیرانه داخلی، به صورت مستمر در اختیار مراجع بهداشتی بیرونی نیز قرار می‌گیرد که خوشبختانه خروجی این تعاملات، تأیید کامل شاخص‌های سلامت آب توسط دانشگاه علوم پزشکی بوده است.

داودی تأمین آب سالم، بهداشتی و پایدار برای آحاد مشترکان را خط قرمز و مهم‌ترین اولویت شرکت آبفا برشمرد و یادآور شد: با بهره‌گیری از ظرفیت آزمایشگاه‌های تخصصی، سامانه‌های پایش آنلاین و اجرای دقیق برنامه‌های ایمنی آب (WSP)، روند ارتقای کیفی آب شرب هم‌استانی‌های عزیز به صورت مستمر دنبال می‌شود.

این مقام مسئول در پایان ضمن تقدیر از همکاری و هم‌افزایی ارزشمند معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان ساخت: امیدواریم با تداوم این تعاملات سازنده و هم‌افزایی‌های بین‌بخشی، روند مطلوب فعلی در شاخص‌های کیفیت آب شرب استان حفظ شده و با نوسازی خطوط و توسعه زیرساخت‌ها، شاهد ارتقای روزافزون آن در سطح منطقه باشیم.

