رسوب زدایی شبکه آبرسانی گیلان به مرز ۱۰۰ درصد رسید

عباس حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای بیش از ۲۴ هزار مانور شست‌وشوی شبکه‌های آبرسانی در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام موجب بهبود محسوس شاخص‌های بهداشتی آب شرب در شهرها و روستاهای استان شده است.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب گیلان با تشریح جزئیات این عملیات فنی اظهار کرد: حفظ کیفیت آب از لحظه تولید تا نقطه مصرف، خط قرمز آبفای گیلان است و در همین راستا، مانور شیرهای تخلیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فرآیندهای شست‌وشوی شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال، با حداکثر ظرفیت در سراسر استان انجام شد.

وی افزود: از مجموع ۸ هزار و ۸۶۶ شیر تخلیه موجود در شبکه آبرسانی گیلان، عملیات شست‌وشو بر روی ۸ هزار و ۸۳۳ دستگاه انجام شده است.

تحقق بیش از ۹۹ درصد عملیات شست‌وشوی شیرهای تخلیه در بخش‌های شهری و روستایی

حسنی با اشاره به عملکرد بخش شهری گفت: در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهرها، از ۶ هزار و ۸۴۳ شیر تخلیه، تعداد ۶ هزار و ۸۱۲ دستگاه معادل ۹۹.۵۵ درصد با ثبت ۱۷ هزار و ۴۲۶ مانور شست‌وشو شده است.

وی ادامه داد: در بخش روستایی نیز از ۲ هزار و ۲۳ شیر تخلیه، تعداد ۲ هزار و ۲۱ دستگاه معادل ۹۹.۹۰ درصد با انجام ۶ هزار و ۸۷۱ مانور مورد شست‌وشو قرار گرفت که مجموع این اقدامات به ثبت ۲۴ هزار و ۲۹۷ عملیات شست‌وشو در سطح استان منجر شده است.

تأثیر مستقیم بر کیفیت آب و رضایت مردم

معاون بهره‌برداری آبفای گیلان با اشاره به مزایای این عملیات گفت: جریان مستمر آب در لوله‌ها به‌مرور موجب ته‌نشینی املاح طبیعی می‌شود و شست‌وشوی دوره‌ای شبکه‌ها با ایجاد جریان پرفشار، علاوه بر کاهش چشمگیر املاح معلق و رفع طعم و بوی نامطبوع احتمالی، نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های بهداشتی آب شرب دارد.

وی افزود: پاک‌سازی خطوط از رسوبات، خطر رشد میکروارگانیسم‌ها را به صفر می‌رساند، سلامت گوارشی خانواده‌ها را تضمین می‌کند و با جلوگیری از افت فشار در انتهای خطوط، مانع از استهلاک زودرس تجهیزات شبکه و لوازم خانگی مشترکان می‌شود.

تأکید بر تداوم عملیات

حسنی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی گفت: دستیابی به این آمار درخشان نتیجه فعالیت شبانه‌روزی کارکنان آبفا است و به مردم اطمینان می‌دهیم که صیانت از سلامت آب شرب با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی و مهندسی، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.