پایان عملیات ایام تشریق؛ بازگشت زائران ایرانی به مکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، فرایند حضور حجاج ایرانی در مشاعر مقدسه که از هشتم ذی‌الحجه با انتقال زائران به منا و عرفات آغاز شده بود، پیش از غروب آفتاب دوازدهم ذی‌الحجه و پس از پایان اعمال رمی جمرات خاتمه یافت.

در آخرین مرحله انتقال ترددی حجاج، بیش از ۱۹۰ دستگاه اتوبوس مسئولیت انتقال زائران ایرانی از منا به مکه مکرمه را برعهده داشتند تا آخرین گروه‌های حجاج نیز با نظم و آرامش به محل اسکان خود بازگردند.

عملیات حج در مشاعر مقدسه امسال در قالب ۶ مرحله حمل‌ونقل ترددی برنامه‌ریزی و اجرا شد؛ فرایندی گسترده و چندلایه که جابه‌جایی هزاران زائر ایرانی میان مکه، عرفات، مزدلفه و منا را شامل می‌شد و با هماهنگی کامل مجموعه حج و زیارت، عوامل اجرایی، راهنمایان و ناوگان حمل‌ونقل به انجام رسید.

حجاج ایرانی در آخرین ساعات حضور در منا، پس از انجام رمی جمرات و وداع با سرزمین خاطره‌ساز ایام تشریق، به مکه مکرمه بازگشتند تا دیگر اعمال پایانی حج تمتع را دنبال کرده و به تدریج مهیای بازگشت به میهن اسلامی شوند.

پایان حضور زائران در منا، برای بسیاری از حجاج همراه با حس رضایت از انجام مناسک و در عین حال دلتنگی برای ترک مشاعر مقدسه بود؛ سرزمینی که روزهای معنوی و پرشکوه حج را در حافظه آنان ماندگار کرد.

بدین‌ترتیب، مهم‌ترین و فشرده‌ترین بخش عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ با موفقیت پایان یافت و پرونده ایام تشریق حجاج ایرانی در مشاعر مقدسه بسته شد.