انجام ۱۰ پرواز در نخستین روز بازگشت حجاج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ، عملیات بازگشت حجاج ایرانی پس از پایان مناسک حج تمتع ۱۴۰۵ از امروز آغاز می شود و بر اساس برنامهریزی انجامشده، در نخستین روز این عملیات با ۱۰ پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) زائران از سرزمین وحی به کشور منتقل می شوند.
پروازهای امروز در قالب برنامه زمانبندیشده به مقاصد ایستگاه های تهران، مشهد، شیراز و گرگان انجام میشود و قرار است بیش از ۱۸۰۰ نفر از زائران ایرانی راهی شهرهای محل سکونت خود شوند.
عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ از هفتم اردیبهشتماه آغاز شد و نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی برای انجام فریضه الهی حج به سرزمین وحی اعزام شدند.
دستاندرکاران عملیات حج و شرکتهای حملونقل هوایی با برنامهریزیهای انجامشده، تلاش دارند فرآیند بازگشت زائران در کمال آرامش، ایمنی و نظم انجام شود و انتقال حجاج به کشور طبق جدول زمانبندی ادامه یابد.
