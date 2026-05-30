به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید اعلام کرد:



اخیراً متنی را در فضای مجازی با عنوان «فتوای جدید از حضرت آیت الله نوری همدانی» منتشر کرده اند که آن را به این مرجع تقلید نسبت می دهند، صدور چنین فتوایی از سوی معظم له صحت ندارد و ایشان چنین مطلبی را بیان نکرده اند.



گفتنی است، بدخواهان و معاندان با انتشار مطلبی جعلی در فضای مجازی و نسبت دادن آن به حضرت آیت الله نوری همدانی، آورده‌اند:«اگر پدر و سرپرست خانواده نمی تواند کودکان خود را رزق دهد جایز است اطعمه و اشربه از مغازه و یا بازار بدون اجازه صاحب آن بردارد و لیکن بر او واجب است که هر وقت توانست فورا آن را به صاحب مغازه برگرداند؛ این فتوا جعلی است و دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی آن را قویاً تکذیب کرده است.