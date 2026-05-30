به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا علی یونسی زندانی سیاسی که پنج سال پیش به دلیل عضویت در سازمان منافقین و فعالیت های سیاسی براندازانه سیاسی و امنیتی بازداشت و زندانی شده بود و در تمام این مدت علی رغم وجود اسناد متقن بر فعالیت های ضد نظام نامبرده، حال خود طی بیانه ای، رسما اعتراف کرده است که عضو فرقه تروریستی منافقین بوده است.

وی در زمان آزادی بر علیه امنیت و منافع ملی کشور فعالیت های مخرب داشته است اما رسانه های معاند با مظلوم سازی از یونسی و طرح نخبه و دانشجو بودن وی، به دنبال سفید شویی از فعالیت و زندگی او بوده و بازداشت او را امری غیر موجه و انسانی و حقوقی تبلیغ می کردند.

حتی فیلمی منتسب به خواهر وی وجود دارد که پنج سال پیش ادعا کرده بود: «کسی که شبانه‌روز برای گرفتن مدال طلای جهانی تلاش کرد و بعدش دانشجوی شریف شد و چند جایی تدریس می‌کند و در شرکت پاره‌وقت کار می‌کند، اصلاً وقت برای کار دیگری پیدا نمی‌کند. او همه زندگی اش درس و تحصیل بوده است!»

این در حالی است که این عضو گروهک منافقین در بیانیه ای که سه شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ از زندان قزل حصار صادر کرده، مانند بقیه اعضای این فرقه ، ضمن طرح اتهام های واهی و اکاذیبی نخ نما شده و مانند تنی چند از اعضای خانواده و فامیل خود، رسما خود را عضو با سابقه این فرقه تروریستی اعلام کرده است و در همین راستا سازمان منافقین این موضوع را مورد تبلیغ خود قرار داده است.