اعزام ۷ اتوبوس از زائران گرمسار و ایوانکی به مرقد امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشت مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه در محل فرمانداری گرمسار حضور در ویژه برنامه های این ایام را تجدید میثاق با آرمان های امام راحل برشمرد و ادامه داد: این مراسم باید به محلی برای تقویت گفتمان ولایت تبدیل شود.

وی به استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها برای اجرای منسجم و اثرگذار برنامه ها تاکید کرد و توضیح داد: برگزاری با شکوه این مراسم خدمت به اسلام و انقلاب است.

فرماندار گرمسار با اشاره به تدارک هفت دستگاه اتوبوس برای حضور در این مراسم از شهرستان گرمسار به سوی مرقد مطهر امام راحل، افزود: پنج دستگاه اتوبوس از گرمسار و دو دستگاه دیگر از ایوانکی عازم این مراسم می شوند.

همتی خواستار ساماندهی ثبت نام زائران و علاقه مندان به حضور در این مراسم شد و تصریح کرد: اجرای منظم برنامه ها و هماهنگی لازم بین دستگاهی مورد تاکید است.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود فضا سازی مناسب و اطلاع رسانی در شهر و بخش ها با جدیت انجام و هر مجموعه پای تعهدات خود برای کیفیت بخشی مطلوب برنامه ها حضور فعال داشته باشد.