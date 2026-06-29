به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه یکشنبه در سلسله اجتماعات مردمی «تجدید بیعت با ولایت، اتحاد و انسجام ملی» در میدان امام خمینی (ره) گرمسار، اظهار کرد: مردم شهرستان گرمسار، ایوانکی و روستاهای منطقه برای حضور پرشور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید ایران» آماده هستند.
وی با اشاره به حضور تاریخی مردم ایران در بدرقه حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: آن مراسم یکی از بزرگترین رخدادهای مردمی تاریخ کشور بود و امروز نیز همان روحیه انقلابی و وفاداری به آرمانهای انقلاب در میان مردم وجود دارد و هفته آینده بار دیگر این همبستگی ملی به نمایش گذاشته خواهد شد.
فرماندار گرمسار با بیان اینکه نقش «رهبر شهید ایران» در پیشرفت و توسعه کشور در حوزههای مختلف ماندگار است، افزود: نزدیک به چهار دهه تلاش برای عزت و سربلندی ایران اسلامی و حمایت از مردم و جهان اسلام، زمینهساز پیشرفت کشور شده و این جایگاه مورد اذعان بسیاری از کشورهای جهان است.
همتی حفظ وحدت و انسجام ملی را مهمترین عامل اقتدار کشور دانست و یادآور شد: اعتماد مردم به مسئولان، فرماندهان نظامی و جایگاه ولایت فقیه، مهمترین سرمایه برای حفظ همبستگی و عبور از شرایط حساس است.
وی افزود: از بازاریان، اصناف، اتحادیهها، رانندگان و دستگاههای اجرایی در خواست داریم تا فضاسازی شهری و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم همکاری کنند.
فرماندار گرمسار همچنین از پیشبینی تمهیدات لازم برای خدمترسانی به زائران خبر داد و افزود: چندین موکب در محورهای منتهی به تهران از جمله جاده قم، ایوانکی و محدوده پلیسراه برپا میشود و «موکب آب و یخ» نیز برای تأمین آب خنک در گرمای هوا به زائران خدمات ارائه خواهد کرد.
همتی ادامه داد: هماهنگیهای لازم برای اعزام مردم شهرستان با یک رام قطار به ظرفیت حدود ۸۰۰ نفر انجام شده و برنامه حرکت آن بهزودی اعلام میشود. همچنین پیگیری برای تأمین اتوبوسهای مورد نیاز نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان اجتماعات مردمی «تجدید بیعت با ولایت» تأکید کرد: مردم گرمسار همواره در صحنههای مهم انقلاب و کشور حضوری فعال داشتهاند و این بار نیز با حضور گسترده خود، وحدت و انسجام ملی را به نمایش خواهند گذاشت.
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