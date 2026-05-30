پاریسن ژرمن قهرمان اروپا شد/ رویای شیرین آرسنال با دو ضربه بر باد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پاری‌سن‌ژرمن فرانسه و آرسنال انگلیس در فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۶ - ۲۰۲۵ شامگاه شنبه ۹ خرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران و در ورزشگاه پوشکاش آرنا مجارستان با قضاوت دنیل سیبرت رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در۹۰ دقیقه و وقت های اضافه با تساوی یک بر یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی تیم برنده مشخص شد.

در ضربات پنالتی بازیکنان آرسنال دو ضربه را به بیرون زدند ودر مقابل گلر آرسنال یکی از ضربات پنالتی را مهار کرد تا در نهایت پاریسن ژرمن ۴ بر ۳ در ضربات پنالتی و ۵ بر ۴ در مجموع برنده این بازی شود و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

آرسنال تیم برتر زمین در نیمه اول

در نیمه شاگردان آرتتا نبض بازی را در دست داشتند و با شروع خوب خود در دقیقه ۵ و با نفوذ کای هاورتز به محوطه جریمه پاری‌سن‌ژرمن این بازیکن با پاس لئاندرو تروسار صاحب توپ شد و در مصافی تک به تک با ماتوی سافونوف موفق شد با ضربه ای زیر طاقی توپ را وارد دروازه پاری‌سن‌ژرمن کند تا خیلی زود نماینده انگلیس پیش بیافتد.

این نتیجه تا پایان نیمه اول پا بر جا ماند تا آرسنالی ها یک نیمه پیروز راهی رختکن شوند.

برنده توپ طلا ناجی پاریسی‌ها شد

با شروع نیمه دوم حملات شاگردان لوئیز انریکه روی دروازه آرسنال شدت یافت و در دقیقه ۶۳، کواراتسخلیا به محوطه جریمه آرسنال نفوذ کرد و توسط موسکرا نقش بر زمین شد و داور هم بلافاصله نقطه پنالتی را نشان داد.

عثمان دمبله برنده توپ طلا در دقیقه ۶۶ پشت توپ ایستاد و با ضربه ای زمینی و بر خلاف جهت داوید رایا موفق شد گل تساوی را برای پاری‌سن‌ژرمن به ثمر برساند.

بازیکنان پاری‌سن‌ژرمن به حملات خود ادامه دادند و در اواخر نیمه دوم می‌توانستند گل برتری را به ثمر برسانند اما تلاش شاگردان انریکه بی نتیجه ماند تا بازی در وقت های قانونی ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

در وقت های اضافه اول توپ بیشتر در میانه های زمین جریان داشت و موقعیت خاصی روی دروازه ها ایجاد نشد. در وقت اضافه دوم هم دوتیم برای رسیدن به گل تلاش کردند که در ثانیه های پایانی شانس گل آرسنال بیشتر شد اما در نهایت بازی با تساوی به پایان رسید و کار به ضربات پنالتی کشیده شد.

پیروزی پاریسن ژرمن در ضربات پنالتی باعث شد این تیم برای دومین سال پیاپی عنوان قهرمانی اروپا را به خود اختصاص دهد.