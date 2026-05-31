به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پلیس پاریس اعلام کرد که پس از آنکه هواداران پاریسنژرمن در شب قهرمانی این باشگاه مقابل آرسنال در فینال لیگ قهرمانان از کنترل خارج شدند، صدها نفر بازداشت شدهاند.
این فینال دیدنی و پرتنش بود و پاریسنژرمن در ضربات پنالتی با نتیجه ۴–۳ آرسنال را در بوداپست شکست داد.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد دستکم 416 نفر در سراسر کشور بازداشت شدهاند که ۲۳۵ نفر از آنها در پاریس بودهاند.
ناآرامیها از زمانی آغاز شد که آرسنال در جریان ضربات پنالتی پیش افتاد. حدود ۲۰ هزار نفر در خیابان معروف شانزهلیزه تجمع کردند؛ برخی هواداران آتشبازی کرده و مواد محترقه و مشعل روشن کردند.
همچنین یک نانوایی و یک رستوران در نزدیکی ورزشگاه پارک دو پرنس مقر پاریسنژرمن آسیب دیدند. بیش از ۱۰۰۰ نفر در اطراف ورزشگاه تجمع کرده بودند و معترضان با استفاده از دوچرخههایشان موانع و سنگربندی ایجاد کردند.
بزرگراه کمربندی پاریس (پریفریک) نیز برای مدت کوتاهی توسط جمعیت مسدود شد تا اینکه پلیس مداخله کرد.
برای جلوگیری از تکرار ناآرامیهای مرگبار سال گذشته، ۲۲ هزار نیروی پلیس در پایتخت مستقر شدند.
وزیر کشور فرانسه، لوران نونز، این حوادث را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند و اعلام کرد هفت مأمور پلیس زخمی شدهاند.
مارین لوپن، سیاستمدار راستگرای افراطی و نامزد پیشین انتخابات ریاستجمهوری فرانسه، گفت: فقط در فرانسه است که پیروزی یک باشگاه فوتبال به شورش تبدیل میشود.
او افزود مردم در شب پیروزی مجبورند در خانههایشان بمانند تا از خشونت دور بمانند.
سال گذشته نیز پس از قهرمانی پاریسنژرمن، بیش از ۵۰۰ نفر بازداشت و دو نفر کشته شدند.
