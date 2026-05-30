محبان: ۱۲۳ اثر از ۷ استان شایسته تقدیر در «راویان سرو سرخ» شدند

به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل محبان شامگاه شنبه در آیین اختتامیه کنگره ملی راسخ اظهار کرد: مرحله داوری منطقهای کنگره ملی «راسخ» با محوریت روایت هنرمندانه از زندگی و مجاهدت شهدای سرافراز امدادگر، به ایستگاه پایانی خود رسید و امروز در مراسم اختتامیه این طرح اثار برگزیده معرفی خواهد شد.
وی با اشاره به استقبال پرشور دانشآموزان از این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری افزود: در این مرحله، نزدیک به یکهزار اثر برگزیده دانشآموزی راهیافته از استانهای منطقه، توسط هیئت داوران مجرب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نشان از پویایی و دغدغهمندی نسل نوجوان در زنده نگه داشتن یاد شهدا دارد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی تصریح کرد: آثار ارسالی در رشتههای متنوعی از جمله نمایش، سرود، موشنگرافی، فیلم کوتاه، کلیپ، پادکست، نقاشی صحنهای و سایر قالبهای هنری خلاقانه به صورت انفرادی و گروهی داوری شد که در نهایت همزمان با مراسم اختتامیه، برترینهای هر بخش معرفی شدند.
محبان با تأکید بر اینکه کنگره ملی «راسخ» گامی ارزشمند در جهت پیوند هنر و مفاهیم والای انسانی است، گفت:هدف اصلی ما از برگزاری این کنگره ، ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری در میان نسل جوان و شناسایی و تقویت استعدادهای هنری دانشآموزانِ هلالاحمری است.
وی با معرفی استانهای برتر در آیین پایانی این دوره اعلام کرد: با رأی هیئت داوران، در مجموع ۱۲۳ اثر برگزیده از ۷ استان شایسته تقدیر شناخته شدند که خراسان شمالی ۳۹ اثر برگزیده، خراسان رضوی ۲۵ اثر برگزیده، قم ۲۵ اثر برگزیده، مازندران ۱۶ اثر برگزیده، البرز ۸ اثر برگزیده، گلستان ۶ اثر برگزیده و سمنان: ۴ اثر برگزیده داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: آثار برتر این مرحله، به عنوان سفیران فرهنگی و هنری منطقه به مرحله نهایی و کشوری کنگره ملی «راسخ» راه خواهند یافت و امیدواریم این حرکت ارزشمند، آغازگر مسیری نو در ثبت مجاهدتهای امدادگران شهید باشد.
نظر شما