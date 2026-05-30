۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

محبان: ۱۲۳ اثر از ۷ استان شایسته تقدیر در «راویان سرو سرخ» شدند

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: در مرحله داوری منطقه‌ای کنگره ملی «راسخ» با عنوان «راویان سرو سرخ»، ۱۲۳ اثر برگزیده از میان نزدیک به هزار اثر راه‌یافته شایسته تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل محبان شامگاه شنبه در آیین اختتامیه کنگره ملی راسخ اظهار کرد: مرحله داوری منطقه‌ای کنگره ملی «راسخ» با محوریت روایت هنرمندانه از زندگی و مجاهدت شهدای سرافراز امدادگر، به ایستگاه پایانی خود رسید و امروز در مراسم اختتامیه این طرح اثار برگزیده معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال پرشور دانش‌آموزان از این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری افزود: در این مرحله، نزدیک به یک‌هزار اثر برگزیده دانش‌آموزی راه‌یافته از استان‌های منطقه، توسط هیئت داوران مجرب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نشان از پویایی و دغدغه‌مندی نسل نوجوان در زنده نگه داشتن یاد شهدا دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: آثار ارسالی در رشته‌های متنوعی از جمله نمایش، سرود، موشن‌گرافی، فیلم کوتاه، کلیپ، پادکست، نقاشی صحنه‌ای و سایر قالب‌های هنری خلاقانه به صورت انفرادی و گروهی داوری شد که در نهایت هم‌زمان با مراسم اختتامیه، برترین‌های هر بخش معرفی شدند.

محبان با تأکید بر اینکه کنگره ملی «راسخ» گامی ارزشمند در جهت پیوند هنر و مفاهیم والای انسانی است، گفت:هدف اصلی ما از برگزاری این کنگره ، ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری در میان نسل جوان و شناسایی و تقویت استعدادهای هنری دانش‌آموزانِ هلال‌احمری است.

وی با معرفی استان‌های برتر در آیین پایانی این دوره اعلام کرد: با رأی هیئت داوران، در مجموع ۱۲۳ اثر برگزیده از ۷ استان شایسته تقدیر شناخته شدند که خراسان شمالی ۳۹ اثر برگزیده، خراسان رضوی ۲۵ اثر برگزیده، قم ۲۵ اثر برگزیده، مازندران ۱۶ اثر برگزیده، البرز ۸ اثر برگزیده، گلستان ۶ اثر برگزیده و سمنان: ۴ اثر برگزیده داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: آثار برتر این مرحله، به عنوان سفیران فرهنگی و هنری منطقه به مرحله نهایی و کشوری کنگره ملی «راسخ» راه خواهند یافت و امیدواریم این حرکت ارزشمند، آغازگر مسیری نو در ثبت مجاهدت‌های امدادگران شهید باشد.

