۱۲هزار روایت از ۳۱۰۰ شهید امدادگر

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، از آغاز فرآیند داوری ۱۲ هزار اثر رسیده به دبیرخانه این کنگره ملی خبر داد.

وی با اشاره به گستردگی آثار دریافتی، این حجم مشارکت را نشان‌دهنده جایگاه فرهنگی و تربیتی شهدای امدادگر در میان نسل دانش‌آموز دانست.

کنگره دانش‌آموزی «راسخ» با محوریت روایت زندگی ۳۱۰۰ شهید امدادگر برگزار می‌شود؛ رویدادی که در آن دانش‌آموزان به عنوان «کفیل» مسئولیت روایت بخشی از زندگی، سیره و مکتب تربیتی یک شهید امدادگر را بر عهده می‌گیرند.

کولیوند گفت: این کنگره به همت معاونت پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر و با هدف الگوسازی برای دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه زیست معنادار در مکتب تربیتی شهدای امدادگر اجرا شده است.

وی در تشریح روند ارزیابی آثار، اعلام کرد که هیأت داوران در چهار استان کرمان، خوزستان، خراسان شمالی و زنجان، به عنوان دبیرخانه‌های مناطق کنگره، فرآیند داوری را آغاز کرده‌اند و نتایج اولیه پس از پایان این ارزیابی‌ها تعیین خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با قدردانی از تلاش دبیرخانه ستادی کنگره و چهار استان یادشده، نقش آنها را در پیشبرد صحیح، منظم و باکیفیت این رویداد فرهنگی ـ تربیتی برجسته دانست و تأکید کرد که استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند پیوندی عمیق میان دانش‌آموزان و فرهنگ امدادگری و ایثار ایجاد کند.