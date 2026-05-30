پیروزی دو نماینده فوتبال هرمزگان در لیگ دسته دو 

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در چارچوب دیدارهای این هفته فولاد هرمزگان در گروه نخست مسابقات میهمان نماینده آستارا بود و موفق شد در ورزشگاه تختی این شهر با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست دهد.

در این دیدار محمدحسین بزرپاچ، امیر مرادی و سجاد طجرلو برای فولاد هرمزگان گلزنی کردند تا شاگردان این تیم با کسب سه امتیاز، ۳۰ امتیازی شوند و جایگاه ششم جدول رده‌بندی گروه نخست را حفظ کنند.

در دیگر مسابقه شهرداری بندرعباس در شیراز برابر شایان دیزل فارس به میدان رفت و با ارائه نمایشی حساب‌شده میزبان خود را با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کرد.

محمد بوته و مهرداد عالی‌پور گل‌های شهرداری بندرعباس را در این دیدار به ثمر رساندند تا نماینده بندرعباس با این پیروزی ارزشمند ۳۱ امتیازی شده و به رده پنجم جدول گروه دوم صعود کند.

کسب دو پیروزی همزمان توسط نمایندگان هرمزگان در هفته بیست‌ویکم لیگ دسته دوم امیدها را برای ادامه روند موفقیت‌آمیز تیم‌های استان در هفته‌های پایانی رقابت‌ها افزایش داده است.