شکست خانگی فولاد هرمزگان مقابل شهرداری ماهشهر

‌به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته بیستم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور (گروه اول)، شامگاه شنبه دوم خردادماه استادیوم خلیج فارس بندرعباس صحنه تقابل تیم‌های فولاد هرمزگان و شهرداری ماهشهر بود.

‌در این دیدار نماینده فوتبال استان هرمزگان نتوانست از امتیاز میزبانی بهره کافی را ببرد و در نهایت با نتیجه ۳ بر یک مقابل حریف رده دومی خود، شهرداری ماهشهر تن به شکست داد.

‌با ثبت این نتیجه، سرخ‌پوشان فولاد هرمزگان ۲۷ امتیازی باقی ماندند تا همچنان در رده ششم جدول رده‌بندی این مسابقات قرار داشته باشند.

در سوی مقابل شهرداری ماهشهر با کسب این سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه، جایگاه خود را در رتبه دوم جدول تثبیت کرد.

‌همچنین در ادامه دیدارهای این هفته و در گروه دوم دیگر نماینده استان یعنی شهرداری بندرعباس روز دوشنبه چهارم خردادماه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه خلیج فارس میزبان تیم آسمان گلستان خواهد بود تا بخت خود را برای کسب پیروزی در خانه بیازماید.