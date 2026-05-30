به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیعزاده روز شنبه در افتتاح مرکز علمی- کاربردی کارخانه تولید کاغذ در زنجان، افزود: اولویتهای دولت چهاردهم حرکت به سمت انرژیهای پاک است، گفت: با توجه به عظمت مجموعه، تأکید ویژهای بر لزوم برنامهریزی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (بهویژه انرژی خورشیدی) است.
معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به همسویی با سیاستهای کلان انرژی های پاک اظهار داشت: از این مجموعه درخواست می شود به پویش ملی تولید برق پاک بپیوندد.
رفیع زاده در خصوص حمایت در حوزه زیرساخت برق نیز افزود: در صورت نیاز به کمک در حوزه تأمین انرژی و رفع چالشهای مربوط به برق، هماهنگیهای لازم با وزارت نیرو و مسئولان استانی برای تسهیل امور انجام خواهد شد.
معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه توسعه انرژیهای خورشیدی در دستور کار دولت چهاردهم است، گفت: در یک سال و نیم اخیر برنامهریزی دقیقی برای توسعه انرژیهای خورشیدی صورت گرفته است و انتظار میرود واحدهای صنعتی نیز در این مسیر گام بردارند.
وی با بیان اینکه این مجموعه صنعتی با ترکیب هوشمندانه «تولید سبز»، «آموزش کاربردی» و «مسئولیت اجتماعی»، الگویی موفق از صنعت پویا را ارائه داده است، خاطر نشان کرد: این واحد با حمایتهای دولتی و تمرکز بر انرژیهای پاک میتواند به یکی از قطبهای پیشرو در صنعت استان زنجان تبدیل شود.
رفیع زاده افزود: این مجموعه صنعتی در استان زنجان بر سه محور اصلی فعالیتهای زیستمحیطی، آموزشی و توسعه انرژیهای پاک متمرکز است.
وی با اشاره بر اقدامات مثبت و دستاوردهای مجموعه، گفت:در این بازدید،این سه اقدام کلیدی و ارزشمند این واحد صنعتی مورد تحسین قرار گرفت.
رفیع زاده با اشاره به تولید مبتنی بر بازیافت در این کارخانه، افزود: استفاده از مواد بازیافتی برای تولید محصولات نهایی (مقوا و کاغذ) گامی موثر در جهت حفظ محیط زیست و کاهش پسماند محسوب میشود.
وی اضافه کرد: توجه به مسئولیتهای اجتماعی و ایجاد بخش تصفیه خانه به عنوان یک اقدام فرهنگی و اجتماعی ارزشمند در کنار فعالیتهای صنعتی بسیار ارزشمند است.
معاون رئیس جمهور در ادامه به تأسیس مرکز علمی-کاربردی در جوار کارخانه اشاره کرد و گفت: این اقدام به عنوان یکی از نقاط قوت اصلی مجموعه شناخته می شود.
وی ویژگیهای برجسته این مرکز را تلفیق آموزش و مهارت اعلام کرد و گفت: دانشجویان همزمان با تحصیل، در محیط واقعی کار قرار میگیرند که این امر شکاف میان آموزشهای تئوریک و نیازهای بازار کار را پر میکند.
رفیع زاده، اشتغالزایی پایدار را از دیگر ویژگی های این مجموعه عنوان کرد و افزود: بستر جذب فارغالتحصیلان در همین مجموعه صنعتی فراهم شده که پاسخی به دغدغه اصلی دانشجویان برای یافتن شغل پس از تحصیل است.
وی، ضعف اصلی نظام آموزشی کشور (اعم از دولتی و خصوصی) را «نظریمحور بودن» و « انطباق نداشتن با نیازهای صنعت» ذکر کرد و گفت: بسیاری از فارغالتحصیلان پس از پایان دوره آموزشی با چالش ناکارایی مهارتهای کسبشده در محیط واقعی مواجه هستند که الگوی این مجموعه صنعتی به عنوان راهکاری برای رفع این نقیصه است.
