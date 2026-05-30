به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه شنبه در مراسم دهه امامت و ولایت در جمع فرزندان خانه مهر بناب اظهار کرد: باید با هم مهربان باشیم، کنار یکدیگر بایستیم و اجازه ندهیم کسی احساس تنهایی و غربت کند.

وی با قدردانی از فضای صمیمی و محبت‌آمیز حاکم بر این مجموعه افزود: در کنار این محیط سرشار از مهر، لازم است موضوع مهارت‌آموزی نیز به‌طور جدی دنبال شود تا کودکان و نوجوانان این مرکز با مهارت‌های زندگی و سبک زندگی امروز آشنا شده و در آینده به افرادی مفید، کارآفرین و نقش‌آفرین در جامعه تبدیل شوند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت آموزش شیوه تفکر به نسل جوان، ادامه داد: جمله معروفی وجود دارد که «معلمی را دوست دارم که روش اندیشیدن را به من یاد دهد، نه فقط اندیشه‌ها را». خوشبختانه خانه مهر بناب نیز چنین رویکردی را دنبال می‌کند و فضای مناسبی برای رشد فکری و شخصیتی فرزندان فراهم آورده است.

سرمست همچنین بر ترویج فرهنگ خیرخواهی و موفقیت جمعی تأکید کرد و گفت: باید خیرخواه دیگران باشیم و رشد و موفقیت سایر افراد را نیز بخواهیم؛ چرا که پیشرفت جامعه در گرو موفقیت همه اعضای آن است.

وی با بیان اینکه مهارت‌های کاربردی زمینه آمادگی کودکان برای ورود به بازار کار را فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: بهترین خدمت به این فرزندان، آموزش توانمندی‌هایی است که آینده روشن‌تری برای آنان بسازد.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با اعلام حمایت از برنامه‌های توانمندسازی کودکان تصریح کرد: برای فراهم شدن زمینه اشتغال مهارت‌آموزان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان در بازار کار، حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.